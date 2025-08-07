مثال يُحتذى في الصبر .. أنوشكا تشيد بتجربتها الفنية مع رشوان توفيق

أشادت الفنانة أنوشكا، بالفنان القدير رشوان توفيق، واصفةً إياه بأنه "رمز للصدق، والجمال، ورقي الأخلاق، وعبرت عن شعورها بالفخر بالعمل معه، مؤكدة أنه مثال يُحتذى به في الصبر والالتزام والاحترافية.

أبرز محطات بدايتها الفنية

وأضافت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ مشاركتها مع رشوان توفيق في مسلسل "قانون المراغي" كانت من أبرز محطات بدايتها الفنية، ووصفت هذا العمل بأنه "فاتحة خير" عليها، مشيرة إلى أن وجودها إلى جانب فنان بحجمه وخبرته ساعدها كثيرًا على التطور واكتساب الخبرة.

كما تحدثت أنوشكا عن كواليس مشاركتها في مسلسل "وتقابل حبيب"، حيث أكدت أن مشاهدها لم تتقاطع مع مشاهد الفنان رشوان توفيق، سوى بمشهد صامت في نهاية العمل.

وأضافت أن احترام المواعيد وروح الالتزام بين فريق العمل كانت سببًا مباشرًا في تحقيق النجاح الجماهيري الكبير، قائلة: "كلنا اشتغلنا دون تذمر، والتقدير كان سيد الموقف في كل التفاصيل، وهذا ما صنع الفارق في العمل".

