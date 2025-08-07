الفنان رشوان توفيق: اخترت طريق الفن عن حب.. ولا أندم على قراري

استعاد الفنان رشوان توفيق ذكرياته الأولى مع التمثيل، مؤكدًا أنه هو من اختار هذا الطريق منذ الصغر عن حب واقتناع، وأنه لا يزال يشعر بالسعادة والرضا تجاه هذا القرار بعد مرور سنوات طويلة.

أولى تجاربه الفنية

وأضاف توفيق، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنه بدأ أولى تجاربه الفنية عندما كان في الصف الرابع الابتدائي، حيث قدم دور سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عمل مسرحي مدرسي.

وتابع أنّ هذا الدور ترك أثرًا كبيرًا في نفسه، خاصة أنه حصل بسببه على شهادة تقدير سرية من مدير المدرسة، مما جعله يشعر بالفخر والتميز منذ نعومة أظافره.

وقال إنه منذ ذلك الحين، شعر بولعه بالفن والتمثيل، حتى أصبح متعلقًا به بشكل كبير، واصفًا نفسه بـ"مجنون تمثيل".

ولفت، إلى أن حبه للفن لم يكن وليد الصدفة، بل كان متجذرًا في نشأته، مشيرًا إلى أن والده كان محبًا للفن أيضًا، كما شارك الجمهور موقفًا طريفًا من بداياته، حين التقى لاحقًا بزميله الفنان الراحل حسين الشربيني الذي شاركه نفس الدور في صغره، ليردده أمامه مما أثار دهشته وحنينه لذكريات الطفولة والمسرح المدرسي.