عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أسعار اليوم الأحد| انخفاض حاد في الدواجن والبيض.. وكيلو الأرز بـ 10 جنيهات بهذا الموعد

صدى البلد

منتجي الدواجن: انخفاض الأعلاف سبب رئيسي فى انخفاض أسعار الدواجن 

تراجع أسعار البيض  5 جنيهات بالكرتونة الواحدة 

نقيب الفلاحين: كيلو الأرز يصل لـ10 جنيهات خلال 20 يوما 
 

تراجع مستمر يضرب أسعار الدواجن والبيض اليوم في مصر بقوة بالأسواق  يوما بعد يوم،  حتي أنه بعض خبراء صناعة الدواجن تنصح ربات البيوت بسرعة التخزين ، نظرا لانخفاض أسعارها خلال الفترة الراهنة 

أسعار الدواجن اليوم 

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 53 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 57 جنيها، وسجل سعر الدواجن الأمهات 50 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 55 جنيها. 

بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 102 جنيه لتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات. 

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 95 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 95 و 100 جنيه. 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 66 و 70 جنيها للكيلو. 

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.
ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 140 ل 160 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة 

أسعار البط اليوم 
يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 56 جنيهًا.
يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها. 
وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم
وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير: 
• كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا. 
• كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا

أسعار البيض اليوم 

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 118 جنيها ، كما سجلت كرتونة البيض البلدي 125 جنيها أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 115 جنيها.

أسباب انخفاض أسعار الدواجن 

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وجود مخزون استراتيجي من الذرة يصل إلى نحو ثلاثة أشهر، وأضاف أن أسعار الأعلاف شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الفترة السابقة بنحو 35%؛ ما أدى لتراجع أسعار الدواجن بنحو 15%.

وتابع ثروت الزيني، في تصريحات تلفزيونية، أن 75% من تكلفة وإنتاج الدواجن يعتمد على الأعلاف، موضحاً أنه إذا توافرت الأعلاف بأسعار متوازنة تشهد الأسواق انخفاضاً في أسعار الدواجن بشكل مباشر.

وأضاف ثروت الزيني أنه "لا يزال الطلب على الدواجن مرتفعاً، أما بالنسبة لـ أسعار البيض فهي في انخفاض؛ إذ انخفضت أسعار كرتونة البيض من 115 جنيهاً إلى 108 جنيهات، فتوافر الأعلاف يخفض أسعار الدواجن بوتيرة أكبر".
 

كما شهدت أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم انخفاضا كبيرا وصل إلي 5 جنيها فى الكرتونة الواحدة،  وذلك بعد  ارتفاعات كبيرة  فى أسعار البيض خلال الأيام الماضية وحتى أمس،  حيث انخفضت كرتونة البيض الأبيض حوالى 5 جنيهًا لتصل سعرها إلي 110 جنيهًا بدلا من 115 جنيهًا. 
 

أسعار البيض اليوم 
 

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 113 جنيها بعدما وصل سعرها إلى 118 جنيها خلال الأسبوع الماضي.
 

 كما سجلت كرتونة البيض البلدي 118 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 120 جنيهًا منذ يومين .

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 110 جنيها، بعدما كان متوسط سعره 115 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيها.
 

البيض فى وزارة الزراعة 

ومن جانبها ، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذًا ثابتًا و30 منفذًا متحركًا تجوب القرى بالمحافظات، حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع، تماشيًا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الغلاء
 

هبطت أسعار الأرز الأبيض والأرز الشعير؛ بسبب اقتراب موسم حصاد الأرز في محافظات مصر، فضلًا عن استيراد الحكومة كميات من الأرز من الخارج .

تراجع أسعار الأرز

وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إنه يتوقع أن يتراجع طن الأرز الشعير لـ 10 آلاف جنيه، لافتا إلي أن سعر طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة يباع بـ 13 ألف جنيه، ويصل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة إلي 13 ألف وخمسمائة جنيه.

وتوقع "أبو صدام”، خلال تصريحات له،  تراجع أسعار الأرز بعد 20  يوما من الآن ليصل كيلو الأرز الشعير إلى 10 جنيهات، ويتراوح  سعر  كيلو الأرز الأبيض بين 15 و17 جنيها حسب النوع لعدة أسباب.

وعدّد نقيب الفلاحين أسباب تراجع الأسعار إلى زيادة المساحات المزروعة من الأرز عن العام الماضي بنحو 500 ألف فدان، ووجود كميات كبيرة من الأرز المستورد مخزنة لدي التجار، لافتا إلى بدء حصاد الأرز المبكر بعد 20 يوما من الآن.

طن الأرز الأبيض 

وأشار إلي أن طن الأرز الأبيض عريض الحبة يُباع حاليا بنحو 22 ألف جنيه فيما وصل سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة لـ 20 ألف جنيه، ويتراوح السعر للمستهلكين بين 22 و23 جنيها للكيلو.

وأكد أن استيراد كميات كبيرة من الأرز أدي الي زيادة المعروض وانخفاض أسعار الأرز، منوها بأن الارتفاع الكبير في أسعار الأرز الموسم الماضي أدي إلي تهافت المزارعين على زراعته بالمخالفة للمساحات المحددة من قبل الحكومة هذا الموسم مما زاد المساحات المزروعة من مليون و100 ألف فدان الموسم الماضي إلي أكثر من مليون و600 ألف فدان الموسم الحالي .

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء لن تنقطع عن مراسي والساحل الشمالي والعلمين الجديدة لهذا السبب

تأجيل صرف مرتبات شهر يوليو 2023.. أعرف الموعد الجديد

الأهلي يحصل على تبرع 500 ألف دولار ويخاطب وزارة الرياضة.. تفاصيل

اللاعيبة زهقت.. شوبير يكشف كواليس من داخل معسكر الأهلي

زيزو يستفسر من أمير توفيق عن تسريب مفاوضات الأهلي.. تفاصيل

هجمة حرارية جديدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس الـ48 ساعة القادمة

أعلى حرارة في التاريخ.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس وتعلن موعد انكسار الموجة

الفراخ نزلت 30 جنيها مرة واحدة.. انهيار أسعار الدواجن الآن والبيض يتراجع

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: مسيرتنا الوطنية تمضي للأمام رغم الصعاب والتحديات

شوبير يصدم عشاق الزمالك بشأن الصفقات الصيفية

ألقاه الرئيس السادات.. تعرف على نص البيان الأول لثورة 23 يوليو

قرار عاجل بشأن محاكمة 111 متهما في قضية طلائع حسم الإرهابية

أوائل الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل هامة بشأنهم

استعدادا لباريس.. المنتخب الأولمبي يتلقي عرضا لمواجهة البرازيل وباراجواي وديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أسباب تجعلك تمارس العلاقة الزوجية صباحا

مين يقدر ياكلها.. سر إنتاج الجبنة الشيدر السوداء من الفحم

رغم أزمته الشهيرة.. أحمد سعد يشعل حماس الجمهور بحفله فى تونس

أضرار التكييف على الجسم والعظام وتأثيره على الأطفال

فيديو

الزمالك ضد النصر السعودي.. ماذا يفعل محمود علاء والزناري أمام كريستيانو وماني؟ «فيديوجراف»

عاجل .. منح 828 طالبا درجات إضافية في نتيجة الثانوية العامة 2023

نسبة النجاح وقائمة الأوائل ومن حقق 95%.. آخر تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023

بلاش تطاول| مرتضى منصور : مجلس الزمالك لن يرحل إلا بقرار الجمعية العمومية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ