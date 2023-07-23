أسعار اليوم الأحد| انخفاض حاد في الدواجن والبيض.. وكيلو الأرز بـ 10 جنيهات بهذا الموعد

منتجي الدواجن: انخفاض الأعلاف سبب رئيسي فى انخفاض أسعار الدواجن

تراجع أسعار البيض 5 جنيهات بالكرتونة الواحدة

نقيب الفلاحين: كيلو الأرز يصل لـ10 جنيهات خلال 20 يوما



تراجع مستمر يضرب أسعار الدواجن والبيض اليوم في مصر بقوة بالأسواق يوما بعد يوم، حتي أنه بعض خبراء صناعة الدواجن تنصح ربات البيوت بسرعة التخزين ، نظرا لانخفاض أسعارها خلال الفترة الراهنة

أسعار الدواجن اليوم

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 53 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 57 جنيها، وسجل سعر الدواجن الأمهات 50 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 55 جنيها.

بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 102 جنيه لتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 95 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 95 و 100 جنيه.

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 66 و 70 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 140 ل 160 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة

أسعار البط اليوم

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 56 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا

أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 118 جنيها ، كما سجلت كرتونة البيض البلدي 125 جنيها أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 115 جنيها.

أسباب انخفاض أسعار الدواجن

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وجود مخزون استراتيجي من الذرة يصل إلى نحو ثلاثة أشهر، وأضاف أن أسعار الأعلاف شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الفترة السابقة بنحو 35%؛ ما أدى لتراجع أسعار الدواجن بنحو 15%.

وتابع ثروت الزيني، في تصريحات تلفزيونية، أن 75% من تكلفة وإنتاج الدواجن يعتمد على الأعلاف، موضحاً أنه إذا توافرت الأعلاف بأسعار متوازنة تشهد الأسواق انخفاضاً في أسعار الدواجن بشكل مباشر.

وأضاف ثروت الزيني أنه "لا يزال الطلب على الدواجن مرتفعاً، أما بالنسبة لـ أسعار البيض فهي في انخفاض؛ إذ انخفضت أسعار كرتونة البيض من 115 جنيهاً إلى 108 جنيهات، فتوافر الأعلاف يخفض أسعار الدواجن بوتيرة أكبر".



كما شهدت أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم انخفاضا كبيرا وصل إلي 5 جنيها فى الكرتونة الواحدة، وذلك بعد ارتفاعات كبيرة فى أسعار البيض خلال الأيام الماضية وحتى أمس، حيث انخفضت كرتونة البيض الأبيض حوالى 5 جنيهًا لتصل سعرها إلي 110 جنيهًا بدلا من 115 جنيهًا.



أسعار البيض اليوم



وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 113 جنيها بعدما وصل سعرها إلى 118 جنيها خلال الأسبوع الماضي.



كما سجلت كرتونة البيض البلدي 118 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 120 جنيهًا منذ يومين .

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 110 جنيها، بعدما كان متوسط سعره 115 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيها.



البيض فى وزارة الزراعة

ومن جانبها ، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذًا ثابتًا و30 منفذًا متحركًا تجوب القرى بالمحافظات، حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع، تماشيًا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الغلاء



هبطت أسعار الأرز الأبيض والأرز الشعير؛ بسبب اقتراب موسم حصاد الأرز في محافظات مصر، فضلًا عن استيراد الحكومة كميات من الأرز من الخارج .

تراجع أسعار الأرز

وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إنه يتوقع أن يتراجع طن الأرز الشعير لـ 10 آلاف جنيه، لافتا إلي أن سعر طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة يباع بـ 13 ألف جنيه، ويصل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة إلي 13 ألف وخمسمائة جنيه.

وتوقع "أبو صدام”، خلال تصريحات له، تراجع أسعار الأرز بعد 20 يوما من الآن ليصل كيلو الأرز الشعير إلى 10 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الأرز الأبيض بين 15 و17 جنيها حسب النوع لعدة أسباب.

وعدّد نقيب الفلاحين أسباب تراجع الأسعار إلى زيادة المساحات المزروعة من الأرز عن العام الماضي بنحو 500 ألف فدان، ووجود كميات كبيرة من الأرز المستورد مخزنة لدي التجار، لافتا إلى بدء حصاد الأرز المبكر بعد 20 يوما من الآن.

طن الأرز الأبيض

وأشار إلي أن طن الأرز الأبيض عريض الحبة يُباع حاليا بنحو 22 ألف جنيه فيما وصل سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة لـ 20 ألف جنيه، ويتراوح السعر للمستهلكين بين 22 و23 جنيها للكيلو.

وأكد أن استيراد كميات كبيرة من الأرز أدي الي زيادة المعروض وانخفاض أسعار الأرز، منوها بأن الارتفاع الكبير في أسعار الأرز الموسم الماضي أدي إلي تهافت المزارعين على زراعته بالمخالفة للمساحات المحددة من قبل الحكومة هذا الموسم مما زاد المساحات المزروعة من مليون و100 ألف فدان الموسم الماضي إلي أكثر من مليون و600 ألف فدان الموسم الحالي .



