رقم قياسي مصري.. عبد الرحن سامح يتأهل لنصف نهائي بطولة العالم للسباحة

تأهل عبد الرحمن سامح لاعب المنتخب الوطني ونجم النادي الأهلي للسباحة، لنصف نهائي سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم المقامة حاليًا بمدينة فوكاكا اليابانية.

وصعد "سامح" لنصف النهائي عقب تحقيقه زمن قدره 23.10 ثانية في التصفيات التي أقيمت صباح الأحد محققا رقما قياسيًا مصريًا جديدًا في هذا السباق.

وضمن إطار نفس البطولة، أنهت فريدة عثمان لاعبة منتخبنا الوطني ونجمة نادي الجزيرة سباق 100 متر فراشة في المركز التاسع عشر، فيما أنهى مروان القماش منافسات سباق 400 متر حرة في المركز الخامس عشر.

الجدير بالذكر، أن مروان القماش قد نجح في ضمان تأهله لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها صيف 2024 بالعاصمة الفرنسية باريس.