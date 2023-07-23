مصرع شاب غرقا بنهر النيل أمام إحدى قرى مغاغة شمال المنيا

لقى شاب مصرعه غرقًا بنهر النيل أثناء الاستحمام هربًا من ارتفاع درجة الحرارة أمام إحدى قرى مركز مغاغة شمال المنيا.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن غرق شاب أمام إحدى قرى مركز مغاغة أثناء الاستحمام هربًا من ارتفاع درجة الحرارة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتبين غرق “م. ح”، 17 سنة، وتكثف قولت الإنقاذ النهري عمليات البحث للعثور على الجثة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.