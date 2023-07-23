الكشف الطبى بالمجان على 865 مواطن بقرية الركابية الجديدة

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الجمعة والسبت انعقدت قافلة لأول مرة بقرية الركابية الجديدة بمركز كفر البطيخ ، تردد عليها ٨٦٥ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، إذ تم تحويل ١١حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، بالإضافة إلى إجراء ٢٦٨ تحليل معملى و فحص ١٢ حالة بالسونار.