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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حوش الدلع.. دوللي شاهين تطرح أحدث أغنياتها عبر يوتيوب .. فيديو

دوالي شاهين
دوالي شاهين

طرحت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب على صفحتها الخاصة، وتطبيقات والمنصات الموسيقية المختلفة، وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي. »، أغنيتها الجديدة
« حوش الدلع».

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة أغنية «حوش الدلع» من كلمات دوللي شاهين وألحان وتوزيع أحمد عبد العزيز شريك النجاح في أغنية ننه هو مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

يذكر أن أحدث اعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حكاية بنت وأغنية حبيبتي يا امي وأغنية الملكة QUEEN »، التي طرحتها عبر حسابها الخاص بموقع يوتيوب. وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة.

يقول مطلع الأغنية :


يا حبيبي أهدي وروق بطل تبقى كده افوش
بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف
دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش
عاملي فيها متدلع لاء حوش

 

دوللى شاهين حوش الدلع يوتيوب

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