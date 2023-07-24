أخطاء شائعة تسبب تلف الشعر | احذروها

الكثير منا يعاني من مشاكل الشعر المتعددة الناتجة عن العوامل والمؤثرات الخارجية كالشمس والرطوبة كما يتعرض الشعر للعديد من الأخطاء التي نرتكبها عادةً أثناء غسل الشعر بشكل متكرر وتسبب ضرراً بالشعر ..

لذلك نرصد الأخطاء الاكثر شيوعاً التي يمكن تقومي بها أثناء غسل شعرك وفقاً لموقع shefinds

أخطاء شائعة يجب تجنبها عند غسل الشعر:

⁃ أكد الخبراء أن فترة الاستحمام لا يجب أن تزيد عن 10 دقائق، فالدش الطويل يجرد البشرة من عناصر ترطيبها الطبيعية.

⁃ تجنب تعرض الشعر للماء شديد السخونة، حيث يزيل الماء الساخن كثير من الزيوت الطبيعية التي تفرزها البشرة، بالإضافة أنه يتسبب في تحول الجلد للون الأحمر والتهابه، ويزيد ذلك من فرص الإصابة بالحكة أو الطفح الجلدي، خاصة إذا كنتي من أصحاب البشرة الحساسة، فتكون أكثر تعرضًا للجفاف.

⁃ غسل الشعر بالماء الفاتر هو الأفضل، حيث يفتح الماء الدافئ مسام فروة الرأس تحت شعرك ويساعد على التخلص من الأوساخ، على عكس الماء البارد الذي لا يفعل ذلك ببساطةولا يحافظ على صحته ولمعانه.



⁃ تجنب استخدام الشامبو بشكل متكرر، بحيث لا تزيد مرات غسل الشعر عن مرتين أسبوعيا، للمساعدة على الحفاظ على الإفراز الطبيعي للزيوت التي تحقق توازن رطوبة فروة الرأس،



- كما ينصح أصحاب الشعر المموج أو الخشن، الذي يحتاج لفترة أطول من أجل إفراز الزيوت الطبيعية، باستخدام الشامبو لمرة واحدة فقط في الأسبوع.



⁃ هناك أنواع من الشامبو مخصصة للشعر الجاف، والشعر الدهني، والشعر العادي، والشعر المجعد

كما هناك أنواع لمعالجة مشاكل الشعر مثل القشرة، وفقدان الحيوية فيما نجد أيضاً أنواعاً من الشامبو خاصة بالشعر



⁃ يُنصح بوضع رغوة الشامبو على الجذور فقط وخلال شطف الشعر سوف تنزلق الرغوة على طول الشعر مما يساهم في تنظيفه.

⁃ من الأخطاء الشائعة أيضاً غسل الشعر يومياً وهذا يؤدي إلى تلف الشعر ويصبح الشعر جافًا، لذلك تبدأ فروة الرأس في إنتاج المزيد من الزيت للتعويض عن ذلك.

⁃ إذا وضعت شعرك في منشفة، فسوف يجهد الشعر جدا ، مما يؤدي غالبًا إلى تساقط الشعر في تلك المنطقة ، ولا تريد أي فتاة حقًا حدوث ذلك

⁃ كل ما تحتاجينة كمية قليلة من الشامبو لغسل الشعر وفروة الرأس جيداً .

⁃ قد يكون تنظيف فروة رأسك وتنظيفها خطوة مهمة، ولكن له تأثير ضار جدًا على شعرك،

- إذا غسلت شعرك بقسوة ، فقد ينتج عن هذه الخطوة تشابكه وتقشير بشرة الشعر ، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر، ما عليك القيام به هو فرك شعرك بلطف مع حركات جنبًا إلى جنب لبضع دقائق فقط لتجنب الضرر.



⁃ عندما يكون الشعر رطباً بعد غسله يصبح أكثر حساسية وعرضة للتكسّر.

⁃ يحتاج إلى عناية خاصة بواسطة أنواع من الكونديشنر والأقنعة ترطّبه، وتغذّيه، وتحميه كما تساعد على فكّ تشابك خصلاته وتنعيمه