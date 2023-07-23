لأصحاب الأمراض المزمنة .. نصائح لتجنب إرتفاع درجة حرارة الجسم

يتعرض أصحاب الأمراض المزمنة مع إرتفاع درجات الحرارة لبعض المشكلات الصحية، وتعتبر درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية والتعرض للشمس والأشعة فوق البنفسجية، من العوامل التي تؤدي إلى عواقب خطِرة للأشخاص الذين يعانون الأمراض المزمنة، كما يزيد انتشار الأمراض والفيروسات في الحر الشديد ، وتتزايد معدلات الاضطرابات الهضمية وتغير المزاج، وغيرها وفي هذا التقرير نرصد اهم النصائح والخطوات التي يجب اتباعها لتجنب إرتفاع درجة حرارة الجسم الحراري والمضاعفات لأصحاب الأمراض المزمنة وفقاً لموقع Livestrong

نصائح لتجنب ارتفاع درجة الحرارة :

⁃ الحرص على تناول الأكلات التي لا ترفع درجة الحرارة مثل الفاكهة والخضراوات لأن بهم سوائل،

⁃ ويجب تقليل مشروبات مثل الشاي والقهوة، ومادة الكافيين عموما لأنها مشروبات مدرة للبول وتخرج السوائل من الجسم.



⁃ تجنب تناول الأطعمة خارج المنزل ما أمكن ذلك، إذ تتزايد فرص تلوث الطعام وفساده، في الحر الشديد، وتأثير الإصابة بتسمم الطعام يكون أخطر كثيرًا لدى أصحاب الأمراض المزمنة، والتي غالبًا ما تضعف أجهزة مناعتهم.



⁃ يجب تجنب تناول الوجبات الثقيلة، لأنها يمكن أن تسبب أضرارًا عدة، تبدأ برفع درجة حرارة الجسم نتيجة زيادة تفاعلات الأيض الخلوي.

⁃ تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس ودرجة حرارة مرتفعة والحرص على تناول السوائل بشكل مكثف إذا كان هناك شخص يعاني من الإجهاد الحراري.

⁃ الحرص على حماية وترطيب الجسم من الإجهاد الحراري وضربة الشمس لسلامةالمواطنين نظراً لارتفاع درجات الحرارة.

- استخدام مظلات وقبعات لتفادي أشعة الشمس ويفضل أن تكون باللون لتعكس آشعة الشمس.

⁃ ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالسوائل مثل البطيخ، والخوخ، والخيار، والطماطم، والخس، والكرفس وتجنب الأطعمة الحارة والمالحة التي تفقد الجسم سوائله.

⁃ ضرورة ارتداء الملابس الخفيفة والقطنية وتجنب الملابس المصنوعة من الالياف.



⁃ ضرورة ممارسة بعض الرياضة، بشكلٍ يومي، كالمشي لـ 20-30 دقيقة، كذلك تعتبر السباحة المعتدلة من أنواع الرياضة الجيدة في الأجواء الحارة،إذ يساعد الماء على تبريد الجسم وترطيبه.



⁃ تناول أنواعٍ مختلفة من الطعام والعصائر الطازجة والمرطبة، فهذا يعطي المزيد من القيمة الغذائية، بجانب تعويض فقدان السوائل.

-أهمية الانتظام الجيد في العلاج، لتجنب الإصابة بغيبوبات ارتفاع السكر، التي يمكن أن تتسبب في جفاف، وقد يصبح مع الحر الشديد قاتلا، حتى وإن تعرض المريض لوقت قليل.

يجب استشارة الطبيب في حالة الإصابة ببعض الحالات المرضية التي تفاقم خطورة التعرض للحر الشديد، كالإصابة بنزلة معوية مصحوبة بإسهال شديد، أو حدوث القيء عدة مرات، إذ قد يسبب هذا الإصابة بالجفاف الشديد