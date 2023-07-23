بيراميدز يتفوق على الأهلي بهدف في الشوط الأول

تفوق بيراميدز على الأهلي بهدف وحيد في الشوط الأول في المباراة المقامة حاليا على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة 28 المؤجلة فى إطار الدوري الممتاز.

وسجل محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه بعد عرضية من محمد الشيبي في الدقيقة 38.

وبدأ بيراميدز المباراة بغلق المساحات أمام أطراف النادي الأهلي وأعتمد على المرتدات عن طريق مصطفي فتحي وإبراهيم عادل.

ومنع القائم الأيمن هدف محقق لنادي بيراميدز من تسديدة صاروخية عن طريق محمود صابر في الدقيقة 16.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - محمود صابر - أحمد فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

وجاء تشكيل فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد فخري ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف