نشر صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تهم كثير من المسلمين، نرصد أبرز هذه الأخبار والفتاوى في النشرة الدينية.

من أعظم القربات .. ثواب صدقة الماء وسقي العطشان في الحر الشديد



114 ندوة بالمساجد الكبرى عن أسماء الله الحسنى وذكره ومناجاته سبحانه بها