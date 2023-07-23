نشر صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تهم كثير من المسلمين، نرصد أبرز هذه الأخبار والفتاوى في النشرة الدينية.
من أعظم القربات .. ثواب صدقة الماء وسقي العطشان في الحر الشديد
114 ندوة بالمساجد الكبرى عن أسماء الله الحسنى وذكره ومناجاته سبحانه بها
أقوى تحصين من الجن والسحر .. أدركه بـ 3 كلمات ثابتة عن النبي
«ما حرُم استماعه حرُم النظر إليه».. علي جمعة يوضح
دعاء الحر الشديد.. الإفتاء تنصح المواطنين بـ5 كلمات تعتقك من نار جهنم
هل يجوز الجمع بين نية صوم يومي الخميس وتاسوعاء؟.. الإفتاء توضح