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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ابن شقيقة محمود أبو الفتح.. وفاة الكاتب الصحفي عبدالرحمن فهمي

صدى البلد

فقدت الصحافة المصرية والعربية منذ قليل الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية وشيخ الصحفيين عبدالرحمن فهمي عن عمر يناهز 94 عاما بعد رحلة عطاء حافلة في بلاط صاحبة الجلالة.


عبد الرحمن فهمي،  مؤسس جريدة الأهلي وهو ابن شقيقة الراحل محمود أبو الفتح أول نقيب للصحفيين.


عبد الرحمن فهمي، مواليد الأول من يناير عام 1929، وتم قيده في نقابة الصحفيين في 9 يوليه عام  1951 ورقم قيده 253

حصل الراحل عبدالرحمن فهمي على ليسانس الحقوق ــ جامعة القاهرة "فؤاد الأول" 1950، ودرس الصحافة بالجامعة الأمريكية، ثم نال درجة الماجستير 1953، ونال دبلوم الإخراج الصحفي عام 1954.

  
بدأ مشواره الصحفي في جريدة المصري التي أسسها خاله الكاتب الراحل محمود ابوالفتح أول نقيب للصحفيين والذي عمل بالمصور والمساء والجمهورية.

 

أشرف علي إصدار عدد من الصحف الرياضية منها دليل الرياضة 1956، والأهلي 1973، الكرة العربية "عز اتحاد الكرة" 1980، والأهلاوية 1984.

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