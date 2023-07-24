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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. فنون جميلة الزمالك تتابع استقبال طلاب الثانوية العامة باختبارات القدرات 2023

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

تتابع  اليوم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين بالتقدم لاختبارات القدرات    بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣. الراغبين. بالالتحاق بالكلية .

ويقوم الطلاب الراغبين في التقدم لـ كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ، بتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

و تشمل خطوات التسجيل باختبارات قدرات كلية الفنون الجميلة الاتي :

أولا: يقوم الطالب بتسجيل امتحان القدرات خلال الفترة من 15/7/2023 وحتى 27/7/2023 عن طريق موقع التنسيق من خلال اللينك التالي:
https://tansik.digital.gov.eg  
ويعتبر الموعد المحدد من مكتب التنسيق موعد مبدئي للامتحان وليس الموعد النهائي للامتحان.

ثانيا: يقوم الطالب بعد ذلك بالدخول على موقع قدرات جامعة حلوان وذلك للحصول على كود الدفع الالكتروني من خلال اللينك التالي:
 http:// kodrat.helwan.edu.eg/    
عند متابعة موقع الجامعة الخاص بكود الدفع الالكتروني قد يتأخر ظهور الكود بعض الشيء وعلى الطالب في هذه الحالة الانتظار مدة 24 ساعة حتى ظهور الكود.

ثالثاً: يتم سداد المصروفات المقررة عن طريق كود الدفع من خلال احد المنافذ التالية (مصاري، أمان، سدد، ضامن، ايجي باي، بي، ممكن، وقتي، سمارت)   ماعدا فوري.

رابعاً: يقوم الطالب بعد سداد كود الدفع الالكتروني بالدخول على لينك قدرات جامعة حلوان لمعرفة موعد الامتحان النهائي من خلال اللينك التالي:
http:// kodrat.helwan.edu.eg/ 

خامساً: يحضر الطالب إلى الكلية في الموعد المحدد له من موقع قدرات جامعة حلوان لأداء الامتحان.

سادساً: ضرورة إحضار إثبات الشخصية الخاص بالطالب ورقم الجلوس الخاص به.

سابعاً: يقوم الطالب بإحضار الأدوات الخاصة به.

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