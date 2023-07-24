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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم… طرق سهلة للتعرف على اختبارات القدرات 2023 .. عبر هذا الرابط … علاج طبيعى القاهرة تعلن نتائج الفصل الدراسى الثانى

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من اخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

افتتاح مقر كلية الاعلام بجامعة عين شمس اليوم 

يفتتح اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس مقر كلية الاعلام بجامعة عين شمس بحضور نخبة من اساتذة كليات الاعلام وقيادات الجامعة.

 

طلاب تكنولوجيا وتعليم حلوان تحصد المركز الخامس بمسابقة سيارة الفورمولا بانجلترا

حصل فريق الفورمولا الطلابية بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان المشارك حاليا في فعاليات مسابقة السيارات الفورمولا الطلابية الكهربائية بانجلترا علي المركز الخامس ضمن ٣٦ فريق يمثلون جامعات العالم في سباق اللابتايم سميوليشن، و الذي يتم فيه محاكاة و نمذجة التصميم الهندسي لسيارة فريق الكلية و اختبار أدائها.

اليوم.. بدء تلقى الطعون علي قائمة المرشحين لعميد كلية الدراسات العليا بعين شمس

أعلنت جامعة عين شمس، البرنامج الزمني للجنة اختيار عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية.

وأشارت جامعة عين شمس، إلى أن إعلان قائمة المرشحين يوم الأربعاء 19 يوليو الماضي، والتقديم بالطعون إلى مكتب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس يوم الاثنين 24 يوليو الجاري 2023.

 طرق سهلة للتعرف على اختبارات القدرات 2023 .. عبر هذا الرابط 

مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الكليات ملتزمة بإرسال وإدخال نتائج اختبارات القدرات 2023 ، مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، مشيرا إلى أن هذا الأمر لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب.

 فنون جميلة الزمالك تتابع استقبال طلاب الثانوية العامة باختبارات القدرات ٢٠٢٣

تتابع  اليوم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين بالتقدم لاختبارات القدرات    بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣. الراغبين. بالالتحاق بالكلية .

 

علاج طبيعى القاهرة تعلن نتائج الفصل الدراسى الثانى

أعلنت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

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