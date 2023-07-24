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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة .. ضبط راكب بحوزته أدوية غير مصرح بتداولها

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكب بحوزته ادوية غير مصرح بتداولها.

اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت، استوقف حسام الشافعي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف بسمة حسني عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية من العبوات الدوائية لعقار solpadeine غير المصرح بتداوله في السوق المصري.

كلف الدكتور حسين هيكل مدير الجمرك لجنة مكونه من هاني محمود و عماد صلاح و مصطفي حسن عبد العزيز مآمير الجمرك تحت اشراف حازم محمد علي مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها ٢٦ شريط باجمالي ٣١٢ قرص.

امر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣ وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

صورة من الضبطية

 

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