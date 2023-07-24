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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خفضت الأسعار 22 جنيها| مفاجأة مدوية لشعبة الدواجن عن الموجة الحارة

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن مخاوف المربين من حدوث نفوق للدواجن تسبب في تراجع وانخفاض كبير في أسعار الدواجن.

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منتجو الدواجن يوضحون تاثيرات الموجة الحارة على الصناعة


وأضاف السيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الأحد، أن هذا الأمر سبب أيضا في زيادة الكمية المتوفرة من الدواجن في الأسواق، لافتا إلى أن أسعار الفراخ البيضاء سجلت اليوم حوالي 53 جنيهاً للكيلو من منطقة المرزعة، بينما كانت قد وصلت إلى 75 جنيهاً قبل شهرين، مما يعني انخفاضًا بقيمة 22 جنيهاً في الكيلو خلال فترة قصيرة للغاية.

 

أسعار الدواجن 


وتابع سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن تبلغ السعر الحالي للمستهلك حوالي 65 جنيهاً على الأكثر، مستدركا أن هذا الأمر يساهم في توفير دواجن بأسعار مناسبة للمستهلك.

 


 

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