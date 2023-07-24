خفضت الأسعار 22 جنيها| مفاجأة مدوية لشعبة الدواجن عن الموجة الحارة

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن مخاوف المربين من حدوث نفوق للدواجن تسبب في تراجع وانخفاض كبير في أسعار الدواجن.



وأضاف السيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الأحد، أن هذا الأمر سبب أيضا في زيادة الكمية المتوفرة من الدواجن في الأسواق، لافتا إلى أن أسعار الفراخ البيضاء سجلت اليوم حوالي 53 جنيهاً للكيلو من منطقة المرزعة، بينما كانت قد وصلت إلى 75 جنيهاً قبل شهرين، مما يعني انخفاضًا بقيمة 22 جنيهاً في الكيلو خلال فترة قصيرة للغاية.

أسعار الدواجن



وتابع سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن تبلغ السعر الحالي للمستهلك حوالي 65 جنيهاً على الأكثر، مستدركا أن هذا الأمر يساهم في توفير دواجن بأسعار مناسبة للمستهلك.







