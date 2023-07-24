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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نفاد تذاكر حفل راغب علامة بمهرجان قرطاج

راغب علامة
راغب علامة

نفدت تذاكر حفل الفنان راغب علامة، المقام ضمن فعاليات مهرجان قرطاچ الدولي، والذي سوف يحيه يوم 5 أغسطس المقبل.

 

ويحيي راغب علامة، حفل غنائي بصحبة الفنانة نانسي عجرم، بالعلمين الجديدة، حيث طرحت الشركة المنظمة التذاكر بأكثر من فئة عبر موقعهم الرسمي استعدادا لإقامة الحفل يوم 28 من شهر يوليو الجاري.

وجاءت أسعار التذاكر بأسعار متفاوتة، وتأتي الفئة الأولى بمبلغ 35000 جنيه لعدد 10 أفراد، فيما تأتي الفئة الثانية بملغ 750 جنيها أما الفئة الثالثة بـ650 جنيها أما الفئة الرابعة والأخيرة بـ250 جنيها.

تفاصيل حفل راغب علامة في مهرجان جرش

بـ3500 جنيه.. طرح تذاكر حفل راغب علامة ونانسي عجرم بمهرجان العلمين

يذكر أن النجم  راغب علامة، بدأ حياته الفنية بعد ستوديو الفن ثم حقق انتشارا وشهرة كبيرة  بعد إصداره أغنيته الأولى (ما وعدتك بنجوم الليل) ثم أطلق البومه الأول شافوها وصارو يقولوا عام 1994، وأنهى خدمته العسكرية في نهاية عام 1997 وأطلق ألبومه 12 شهر الذي يحوي جميع الأغاني التي غناها خلال فترة الجيش مثل؛ أغنية «عيد الاستقلال» و«عيد العشاق» و«رسالة إلى أمي» توالى بعدها في إصدار الألبومات شارك بالعديد من المهرجانات العربية مثل مهرجان جرش في الأردن ومهرجان قرطاج في تونس

 

 

وفى عام 1996 قدم ديو مين حبيبي أنا حيث جاء المخرج سيمون أسمر بفكرة عمل (دويتو) بين وائل كفوري ونوال الزغبي في عام 1998ثم  قدم دويتو بعنوان وصية حب مع ديانا حداد.

 

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