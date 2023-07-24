بدء قبول طلاب الثانوية العامة بكلية الإعلام عين شمس بتنسيق الجامعات 2023

قالت الدكتورة هبة شاهين القائم بعمل عميد كلية الاعلام بجامعة عين شمس ،ان الكلية بدأت الدراسة خلال العام الدراسي الماضي واستقبلت التحويلات للكلية من خلال مكتب التنسيق المركزي في المجلس الأعلى للجامعات ب 59 طالبا وطالبة .



وأكد الدكتور هبة شاهين خلال تصريحاتها لصدي البلد ، ان لا يمكن تحديد عدد الطلاب المقبولين من تنسيق الجامعات 2023 بكلية الاعلام ويرجع ذلك بسبب مكتب التنسيق هو الذي يحدد .



واضاف الدكتورة هبة شاهين ، ان الكلية مجهزة بأحدث الأجهزة ، لافتا أن الكلية بدأت ب 4 برامج دراسية جديدة تواكب سوق العمل .





وجاء تنسيق كلية الاعلام جامعة عين شمس 2022 في عامها الأول مرتفعا إلى حد ما، حيث توفر جامعة عين شمس قسم الإعلام وفق درجات التنسيق المعلنة لقبول الطلاب في كلية الآداب جامعة عين شمس من مجموع 291 درجة، ومن ثم إجرائه للتنسيق الداخلي لقبوله في قسم الإعلام بالاعتماد على مجموع اللغات الأعلى، حيث اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الأجنبية الثانية.

وكان قد صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 3683 بتاريخ 12-9-2022، بشأن بدء الدراسة بكلية الإعلام جامعة عين شمس مرحلة البكالوريوس، التي تدخل العمل للمرة الأولى هذا العام.