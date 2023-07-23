رئيس جامعة عين شمس يهنئ طلاب هندسة الفائزين بمسابقة تصميم سيارات السباق الكهربائية

هنأ الدكتور محمود المتني رئيس جامعة عين شمس فريق سباقات كلية الهندسة جامعة عين شمس لفوزه بالمركز الأول في مجال تصميم سيارات السباق الكهربائية في مسابقة فورميلا الطلاب، والتي أقيمت بحلبة سليڤرستون بالمملكة المتحدة، كما حقق الفريق المركز الثالث عالميا في إدارة أعمال وتسويق نموذج سيارات السباق ذاتية القيادة، والمركز الخامس عالميا في مجالات (إدارة أعمال وتسويق نموذج سيارات السباق الكهربائية، الاختبارات الإستاتيكية لسيارات السباق ذاتية القيادة، دراسة تكاليف وطرق تصنيع سيارات السباق الكهربائية)، والمركز الحادي عشر في دراسة تكاليف وطرق تصنيع سيارات السباق ذات محركات الاحتراق الداخلي، والمركز السابع عشر في تصميمها.



كما تقدم بالشكر لكل من الدكتور عمر الحسيني عميد الكلية ومحمد عبد العزيز رئيس قسم السيارات ومشرف الفريق علي الجهد المبذول لإعلاء اسم جامعة عين شمس في كافة المحافل الدولية.

وأكد الدكتور محمود المتيني أنه سيتم عمل تكريم خاص للفريق فور وصوله.