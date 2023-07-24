هل تعاقب لجنة الانضباط حسين الشحات بعد صفع الشيبي؟.. خبير لوائح يجيب

أكد عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عدم أحقية معاقبة حسين الشحات نجم النادي الأهلي أمام لجنة الانضباط في اتحاد الكرة بعد أزمة صفعه محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3/0 أمام بيراميدز، بمشاركة حسين الشحات في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الأحد على استاد الدفاع الجوي والمؤجلة من الجولة الـ 28 لبطولة الدوري الممتاز.

وعقب انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز، نشبت أحداث مؤسفة بطلها حسين الشحات نجم النادي الأهلي بعدما قام بصفع لاعب بيراميدز المغربي محمد الشيبي.

وشنت وسائل الإعلام المغربية هجوما عنيفا على حسين الشحات بعد واقعة صفعه محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وقال عامر العمايرة خبير اللوائح عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: هل يجوز للجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري معاقبة حسين الشحات لاعب الأهلي بعد قرار إيقافه من إدارة المسابقات بالرابطة بالايقاف مباراتين و غرامة 20 ألف جنيه؟

الإجابة لا.

تابع: لأن المادة 7 بتقول ما يقع ضمن اختصاصات الهيئات واللجان الأخرى لا تطبق عليه لائحة الانضباط.

أضاف: نص المادة 7 من لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري "تطبق هذه اللائحة على أي مخالفة للأهداف والمبادئ المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد ولوائحه وسلوكيات عناصر اللعبة والتي لا تقع ضمن اختصاصات الهيئات أو اللجان الأخرى بالاتحاد وبما يحقق الأهداف التي وضعت لأجلها هذه اللائحة .

حسين الشحات يغيب عن الأهلي مباراتين

يغيب حسين الشحات نجم النادي الأهلي عن مباراتين للمارد الأحمر فى بطولة الدوري الممتاز بعد قرار ايقافه مباراتين وتغريمه ماليا من جانب ادارة المسابقات بعد صفعه محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

‏ومن المقرر أن يغيب حسين الشحات عن صفوف النادي الأهلي في مباراتي النادي المصري البورسعيدي ومباراة الأسبوع الأول من بطولة الدورى الممتاز موسم 2023-24 .

اتحاد الكرة يصدم بيراميدز فى عقوبة حسين الشحات

فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجأة بشأن موقف نادي بيراميدز حول عقوبة إيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه ماليا بعد صفعه محمد الشيبي لاعب الفريق السماوي.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، إيقاف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي طبقا لقائمة العقوبات في مباراة بيراميدز .

قال المصدر ذاته ان نادي بيراميدز يحق له الطعن على عقوبة ايقاف حسين الشحات لاعب الأهلي امام لجنة التظلمات فقط.

تابع: لا يحق لنادي بيراميدز بعد اصدار ادارة المسابقات عقوبة ايقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه ماليا اللجوء الي لجنة الانضباط لكون الأمر صدر به عقوبة من قبل ادارة المسابقات.

تعليق جديد من بيراميدز على أزمة صفعة الشحات

عبر المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ، عن صدمته البالغة مما حدث من جانب لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، في حق المحترف المغربي بصفوف بيراميدز محمد الشيبي عقب مباراة الفريقين بالدوري والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

وأوضح الرئيس التنفيذي، أنه شاهد بصدمة بالغة الفيديوهات المنتشرة بشأن تلك الواقعة، وكم الحزن مما تعرض له لاعب نادي بيراميدز من جانب حسين الشحات الذي تعدى عليه بالضرب والسب والتهديد، ومن حسن أخلاق لاعبنا أنه لم يرد بالإساءة وإلا تحول الأمر إلى ما شيء أسوأ.

وقال الرئيس التنفيذي: " حق محمد الشيبي، لن يضيع وسيتم تصعيد الشكوى لجميع الجهات المسئولة في الكرة المصرية، ولن نسمح مطلقا بإهانة أي فرد من منظومة وعائلة نادي بيراميدز، ونقف مكتوفي الأيدي تجاه ذلك".

وأضاف أن محمد الشيبي هو أحد أكثر اللاعبين التزاما وخلقا والذين تعامل معهم طوال مسيرته، والذي بمجرد أن انتهى من الموسم سافر مباشرة لأداء مناسك العمرة قبل بدء إجازته، ولا يخرج منه أي شيءٍ سيء كما يدعي البعض لإظهار أن ما حدث كان رد فعل.

وشدد المهندس ممدوح عيد ، على أنه يثق في أن النادي الأهلي بمبادئه المتوارثة عبر الأجيال لا يقبل بما حدث لمحمد الشيبي وكله ثقة في انتصار مسئوليه للمباديء والأخلاق ضد اللاعب الذي تخلى عن تلك المبادئ والأخلاق ووجه إهانات غير مقبولة للاعبينا، وغريبة على المجتمع المصري.