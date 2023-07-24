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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل الإسكندرية تبدأ في تدريب الشباب على مهنة تصنيع الأسماك

صدى البلد

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية عن بدء المرحلة الثالثة من برتوكول التعاون المشترك على التدريب المهنى للشباب فى مجال تصنيع الأسماك بأحدث وسائل التكنولوجيا ، بالتعاون مع مجموعة شركات سمرمون لتصنيع الأسماك ، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب وتطوير إمكانياتهم وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم ، أو المساهمة في إقامة المشروعات الصغيرة للحد من مشكلة البطالة ودعم الاقتصاد بمهن حديثة تواكب التطور التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل.

وأوضح محمد كمال وكيل اامديرية أنه استكمالاً  لتفعيل بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه  بين المديرية ، والدكتور هاني المنشاوي رئيس مجموعة  مصانع وشركات سمر مون بالأسكندرية ، وبعد إنتهاء المرحلة الأولى والثانية منه وبدء المرحلة الثالثة لتدريب الشباب على البرامج التدريبية التى تم إعدادها والإتفاق عليها بموجب البروتوكول ، والتى تشمل : شرح كامل عن سلامة الغذاء +Haccp+ISo22000 ، وطرق التصنيع الأنشوجة والتونة وجميع الأسماك المدخنة ، وطرق التمليح والتخليل والطهي للأسماك بأحدث تكنولوجيا على أن يتم التسجيل للالتحاق بالدورة من خلال الرابط التالى https://forms.gle/mBWeD5WkC6rqrFmH9 . 

وأضاف وكيل المديرية إن البروتوكول يأتي إيماناً من وزارة  العمل بأهمية إيجاد فرص عمل جديدة ومستحدثة وتدريب الشباب عليها من أجل الحد من البطالة ، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم ، وحثهم على الدخول في مشروعات صغيرة حديثة تواكب التطور التكنولوجي لبداية حياتهم العملية ، بالإضافة إلي رؤية الوزارة في أهمية التعاون مع شركات القطاع الخاص لدورها المهم في خدمة المجتمع ونشر ثقافة العمل الحر من أجل النهوض بالدولة المصرية.

الدورات التدريبية متاحة للشباب والفتيات 

ونوه مدير المديرية الي أن الدورات التدريبية متاحة للشباب والفتيات من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا ، من سن 18 إلى 45 سنة ، ومدة التدريب 11 ساعة تدريبية مقسمة على 3 أيام ، كما يتم التدريب المهنى بمقر المديرية بسموحة ، ومدة التدريب اليومية ساعتين يومياً ، ويحصل المتدربين فى نهاية كل دورة على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل فى شركات القطاع الخاص والإستثمارى الموجودة داخل المحافظة وخارجها .

الاسكندرية برتوكول التعاون تصنيع الأسماك سمرمون التكنولوجيا

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