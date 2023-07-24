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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلاوي أنا.. إمام عاشور يثير غضب جمهور الزمالك بفيديو جديد

صدى البلد

نشر الاعلامي عمر ربيع ياسين فيديو جديد للاعب الاهلي إمام عاشور عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و ظهر إمام عاشور و هو يرقص من سيارته علي اغنية اهلاوي انا و الفخر ليا .

و كان قد علق عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، على الانتقادات التي طالت القلعة الحمراء، بسبب التعاقد مع إمام عاشور من نادي ميتلاند الدنماركي.


ويرى البعض أن صفقة إمام عاشور تتعارض مع مبادئ الأهلي، بسبب سب اللاعب لبعض رموز الأهلي في وقت سابق.


وقال القيعي خلال حوار مع صحيفة الخليج الإماراتية:" مبادئ الأهلي لا ترتبط بشخص، وإنما هي معايير نطبقها على أنفسنا، ولا نفرضها على أحد، وكل شخص هو ابن ثقافة المكان، إمام عاشور اعتذر، ولم يكن في وقت اعتذاره لا هو ولا نحن نعلم أنه سيلعب للنادي الأهلي لاحقا".

وأضاف:" من يتحدث عن مبادئ الأهلي أقول له: وما شانك أنت، فلتفكر في ناديك وتنشغل به أفضل، وافعل ما تريده بثقافتك أنت، الأهلي هو من وضع خلال أحد الانتخابات شعار "الأهلي فوق الجميع" أي فوق جميع أبنائه، والهدف إعلاء مصلحة الكيان لا الأشخاص".

وتابع:" الارتباط بمنهج الأهلي، لا يُلزم سوى أبنائه ومن ينتمون إليه ويعملون فيه".

وواصل:" الأهلي نادٍ مؤسسي، والصفقات ليست مجالا للتباهي، بل هي احتياجات فنية تلزم الفريق، ويحددها الجهاز الفني، والتعاقدات كان هدفها وسيظل هو تلبية احتياجات الفريق، وليست مجالاً للمكايدة أو التحفيل وهو ما أطالب به جماهير الأهلي دائماً، “أحبوا الأهلي كما وجدتموه، بثقافته ومعاييره”، التعاقدات ليست انتصارات، ولكن  أعطوا الفرصة للاعب لكي يدخل دولاب العمل، وعندما يندمج داخل الفريق ويحقق الانتصارات وقتها نهنئه ونشيد به".

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