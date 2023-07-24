نقيب صيادلة القاهرة يطالب بصرف الدواء باسمه العلمي وليس التجاري.. فيديو

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، وعضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مصر تستورد 95% من مستلزمات الإنتاج من الخارج، وهذا أمر غير صحيح، لكن توطين صناعة الأدوية تحتاج للتطوير أكثر لأنها من الصناعات الاستراتيجية.



وطالب الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، وعضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بضرورة التنسيق بين وزارة الصحة وهيئة الدواء بعد بيع الدواء باسمه التجاري".

وأضاف: "كنا نصدر دواء بـ183 مليون دولار وهبط لـ163 مليون دولار، عكس ما يحدث في العالم الآخر الذي يصدر بمليارات الدولارات، وهذا يعني أن مصر بها مشكلة إدارة".

وأشار: "لكل دواء 13 مثيلا بكفاءة تصل لـ102%". مطالبا بصرف الدواء بالاسم العلمي وليس بالاسم التجاري.".

