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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية خلال متابعته حملات التشجير: نسعى لبيئة نظيفة مزدهرة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

يتابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات مكثفة للنظافة والتشجير بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين، وتحسين المشهد الحضري وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

جهود محافظ الغربية 

وأكد المحافظ، أن أعمال النظافة تشمل رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق الحركة وتشوه المظهر العام، بينما تهدف حملات التشجير إلى زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار بالشوارع والميادين لتعزيز المظهر الجمالي وتحسين جودة الهواء.

دعم الأسر والعائلات 

وشدد "الجندي" ، على أن النظافة والتشجير وجهان لبيئة حضارية متكاملة، وأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، سواء الأجهزة التنفيذية أو المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات مشددة باستمرار الحملات على مدار اليوم، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

دعم الوحدات المحلية

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم الوحدات المحلية بالأدوات والمعدات اللازمة، لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، مؤكدًا أن الهدف هو بناء بيئة نظيفة وخضراء تُجسّد الوجه الحقيقي لمحافظة الغربية كعروس للدلتا.

محافظ الغربية دعم الأسر والعائلات تحسبن خدمات تجميل والتزيين

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