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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى اليوم العالمي للتبرع بالدم.. تعرف على الأماكن المخصصة بمطروح

مستشفى مطروح العام
مستشفى مطروح العام
ايمن محمود

 انطلقت صباح اليوم السبت الإحتفالات باليوم العالمي للتبرع بالدم أمام الاستاد الخماسي بمدينة مرسي مطروح .

واعلنت مديرية الصحة بمطروح اماكن  التبرع بالدم 

“ أمام ديوان عام المحافظة - كورنيش مطروح - شارع الأسكندرية - شارع المحطة - شارع علم الروم ـ المصالح الحكومية - مستشفى مطروح العام - مستشفى التوليد والصحة الانجابية - مستشفى الأطفال - مستشفى النجيلة المركزى - مستشفى برانى التخصصى - مستشفى الضبعة المركزى - مدينة العلمين - مستشفى الحمام المركزي - مستشفى رأس الحكمة المركزى”

وأكد وكيل الوزارة على أن التبرع بالدم

" واجب انساني ووطني " مشيداً بجهود المتبرعين المنتظمين ودور الفرق الطبية في توفير خدمات أمنة و جودة عالية في بنوك الدم بالمحافظة .

كما أوضح وكيل الوزارة أن تلك الإحتفالية الكبرى وفعالياتها تستهدف تسليط الضوء علي أهمية استمرار هذا السلوك النبيل ، وتشجيع الأجيال الجديدة علي المساهمة الفعالة في إنقاذ الأرواح .

لافتاً إلي انه سيتم تكريم المتبرعين المنتظيم واهدائهم درع وشهادة تقدير لدورهم الكبير في انقاذ مئات الأشخاص ووطنيتهم وانسانيتهم ،

و أضاف وكيل الوزارة أن تنظيم اليوم العالمي للتبرع بالدم سيشهد تكاتف والتعاون ومشاركة جميع الجهات و المؤسسات و الأحزاب و جمعيات المجتمع المدني ،

مشيراً إلى أن مثل تلك الحملات تعزز المخزون الإستراتيجي من أكياس الدم و توعية المواطنين بأهمية التبرع الدوري و الأمن.

ويدعو وكيل وزارة الصحة بمطروح جميع أهالى وشباب المحافظة للمشاركة فى هذة الاحتفالية الكبرى والتبرع بالدم من خلال الفرق الطبية بجميع مستشفيات المحافظة وسيارات بنك الدم والفرق المتنقلة بكورنيش مطروح وشارع الإسكندرية والمصالح الحكومية الكبرى .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،الاحتفالية التى نظمتها مديرية أوقاف مطروح برأس السنة الهجرية الجديدة بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد و الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف والشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية والشيخ مبروك أبو الحشر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالاوقاف ووالازهر الشريف وعدد من أهالي مطروح وذلك بمسجد العوام بكورنيش مدينة مرسي مطروح

تضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم وابتهالات تواشيح دينية ، لمشايخ أوقاف مطروح واناشيد دينية لبراعم الاطفال

وفي كلمته وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لجميع قيادات وأهالي مطروح بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يعم فيها الأمن و السلام والاستقرار على مصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية.

مؤكدا أن الهجرة النبوية الشريفة ليست انتقال من مكان إلى مكان ولكنها نقلة حضارية وإنسانية عظيمة تحمل دروسا لا تنتهى ونستفيد منها حتى الآن ،فهى تعطى دروساً في العطاء والبذل وحمل رسالة قيم الرحمة والتسامح. المواطنه. حرية العقيدة،وتؤكد على أهمية التمسك بالقيم و الثوابت الدينية السمحة.

مشيرا إلى أن الدولة لا تألوا جهدا في دعم ونشر تعاليم الخطاب الدينى الوسطى الصحيح .

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