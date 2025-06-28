ضبط 400 لتر صابون سائل وتحرير 92 محضرًا للمخابز المخالفة بكفر الشيخ

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة استهدفت متابعة المخابز البلدية بمختلف مدن وقرى المحافظة وكذلك المحال التجارية للتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين.

تمكنت الحملات من تحرير 92 مخالفة متنوعة، وجاء نقص وزن الخبز في المقدمة بواقع 47 محضرًا، فضلاً عن تحرير 12 محضرًا لعدم النظافة، و14 محضرًا لعدم إعلان الأسعار، و13 محضرًا لعدم إعطاء بون صرف.

وشملت المخالفات الأخرى محضرًا واحدًا لكل من عدم الالتزام بالمواصفات، والتصرف، وعدم وجود ميزان، وعدم وجود سجلات، بالإضافة إلى محضرين لعدم الالتزام بالتعليمات.

كما ضبطت إدارة التجارة بمديرية التموين بكفر الشيخ، خلال حملاتها بمركز قلين، 400 لتر صابون سائل مجهول المصدر، فضلاً عن ضبط 50 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.