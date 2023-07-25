عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فوائد قيام الليل في استجابة الدعاء.. ماذا قال العلماء

صدى البلد

قيام الليل من الأوقات المهمة في استجابة الدعاء ومن فضائل قيام الليل أنها من علامات المتقين، يقول الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون * آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين،  والله سبحانه يصفهم (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون)، ووعد الله تعالى  من يقومون الليل بالجزاء الوافي في قوله تعالى

تتجافىٰ جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا*فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون)، وفي الحديث النبوي الشريف الذي وعد من يقوم الليل  بالجنة  (أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، ولا تكون ثمرة قيام الليل في الآخرة فقط؛ فالذي يقوم الليل يشعر بحلاوة، ولذة، وراحة، وسكينة في الدنيا أيضا.

فوائد قيام الليل

 عدد كبير من جمهور  العلماء والفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة قالوا إن القيام في السدسين: الرابع، والخامس من الليل أفضل؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما)، وذهبوا إلى أن الصلاة في الثلث الأخير من الليل أفضل لمن اعتاد الاستيقاظ فيه، أما من اعتاد الرقود آخر الليل وعدم الاستيقاظ، فالأفضل أن يحتاط ويصلي في أول الليل ، ومن فوائد قيام الليل أنه سبب لطرد الأمراض من الجسم، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد.

وقت قيام الليل

وقت قيام الليل وفقا لدار الافتاء إن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهى بأذان الفجر، وأن التهجد من ضمن القيام لكنه أخص من القيام أنه يتم بعد القيام من النوم وأفضل وقت لهذه المدة هو الثلث الأخير من الليل ويتم حساب اقسم الوقت ما بين الفجر إلى المغرب على ثلاثة ويتبين لنا في هذا الحالة الثلث الأول من الثاني من الثالث ، وفي الآية [20] من السورة يقول الله تعالى: ﴿إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك﴾


معجزات قيام الليل

قال  سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني، فأستجيب له من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.) وقيام هذه الساعة فيه خير كثير كما أن في قيام الليل طاعة لله عز وجل وارتبط قيام الليل بالمقام المحمود عند الله والدعاء  كما أن من يستيقظ في هذا الوقت للصلاة وفقا لعدد من الأطباء فإنه يحمي نفسه من حدوث ارتفاع في مستوى ضغط الدم وهذا يحمي الفرد من حدوث أزمات وجلطات قلبية والسكتات الدماغية ، كما أن  التهجد ليلا بمثابة علاج طبيعي لمن يعاني من أمراض تصلب المفاصل، وهذا بسبب أن الفرد عندما يقوم للوضوء يعتبر بأنه يقوم بفرك المفاصل بالماء بالإضافة إلى حركة الركوع والسجود الخفيف الذي يعمل على ليونة المفاصل.

قيام الليل وقت قيام الليل استجابة الدعاء علامات المتقين فوائد قيام الليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو راجل أطلع اتكلم وقول.. رسالة نارية من تامر أمين للشيبي

بعد القضايا والمحاكم.. وفاة المنتج فطين سعيد طليق المطربة بوسي

الساعات الأشد صعوبة احذروا.. الأرصاد تصدم المواطنين بطقس اليوم والقاهرة تفوق التوقعات

بعد إمام عاشور.. الأهلي يعلن عن صفقة جديدة لـ 4 مواسم

ماتوا بحسرتهم.. تعرف على أزمة المطربة بوسي مع والدها وطليقها قبل رحيلهما

بداية من اليوم.. حل عاجل لـ أزمة انقطاع الكهرباء

ميدو يكشف سر تدخل سالم الشامسي في أزمة اعتداء الشحات على الشيبي

كهربا ودونجا وباهر المحمدي| ميدو يكشف سبب تعدي الشحات على نجم بيراميدز

ترشيحاتنا

موقف الأهلي النهائي من رحيل بيرسي تاو وتجديد عقد محمد شريف

زيارة لـ بيراميدز.. مجدي عبد الغني يطالب الخطيب بإنهاء أزمة الشحات والشيبي

ما أسباب ضيق الرزق وكثرة الديون؟.. احذر 10 أفعال شائعة تجلب الفقر

فوائد قيام الليل في استجابة الدعاء.. ماذا قال العلماء

هاتف الغلابة بإمكانات الفلاجشيب.. أفضل موبايل سامسونج بأرخص سعر

حازم إمام يفجر مفاجأة حول رحيل مدرب المنتخب إلى الدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حرمته من رؤية ابنه.. هل رحل طليق المطربة بوسي حزنا لفقدان نجله؟

قصور الثقافة تحتفل بذكرى ثورة يوليو مع أبناء الإسكان البديل بالسيدة زينب.. صور

البوكس تسجل 53 جنيها| خطوات جديدة للشرقية للدخان.. والزيادة غير مبررة.. ما الحكاية؟

القبة الحرارية.. موجة حر قاتلة تجتاح أمريكا والقادم أسوأ|صور

فيديو

قالها بحبك مرتين بحياته.. قصة زواج فاروق الفيشاوي وسمية الألفي بشيكولاتة ووردة ولبان

فوقت قبل فوات الاوان .. فنان يكشف علاقة جماعات إسلامية باجباره على الاعتزال

فك العمل ابوس رجلك.. فيفي عبده تستغيث وهذه عقوبة الجدل والشعوذة/ فيديو جراف

في ذكراها.. شاهد أول ظهور لـ فوزية عبد العليم على الشاشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ