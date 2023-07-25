خالد الغندور: عقوبة حسين الشحات بتفكرني بامتحانات الثانوية العامة مش من المنهج

آثار الإعلامي الرياضي خالد الغندور، الجدل من جديد بشأن قرار عقوبة اللاعب حسين الشحات، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: "اشطر الشطار يطلع اللائحة اللي علي اساسها اتخذت لجنة المسابقات عقوبة حسين الشحات هههههه بيفكرني بامتحانات الثانوية العامة الامتحان مش من المنهج اساسا و الله عيب اللي بيحصل في الكورة المصرية".

وقررت رابطة الأندية المصرية إحالة شكوى نادي بيراميدز ضد حسين الشحات لاعب فريق الأهلي إلى لجنة التظلمات للبت فيه.

وكان بيراميدز قد تقدم بشكوى ضد حسين الشحات بعد أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري بعد المشادة التي وقعت بين الشحات ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.