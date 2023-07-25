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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثروت سويلم: حسين الشحات خسر كثيراً بعد أزمة محمد الشيبي

صدى البلد

أكد اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة أن حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر كثيراً في أزمته مع محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز عقب مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

وقال اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" حسين الشحات لاعب مؤدب ومعروف عنه أخلاقه الحميدة ولكن ما حدث مع محمد الشيبي واقعة مؤسفة في حق اللاعب والنادي الأهلي لذلك كان هناك قرار تربوي من جانب القلعة الحمراء ".


وأضاف:"من وجهة نظري أنه لابد من وجود عنصر كروي في لجنة الانضباط خلال الفترة المقبلة ".

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