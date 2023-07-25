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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الديمقراطيون في الكونجرس يطالبون بايدن بحمايتهم من موجة الطقس الحارة

الامريكان يشكون من
الامريكان يشكون من ارتفاع درجة حرارة الجو

دعت مجموعة من 112 عضوًا ديمقراطيًا في الكونجرس يوم الاثنين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وضع لوائح للسلامة الحرارية في أماكن العمل الداخلية والخارجية مع انتشار موجة الحر المستمرة والقاتلة في جميع أنحاء البلاد.

طلبت المجموعة من إدارة السلامة والصحة المهنية إصدار معايير جديدة بشأن المياه الكافية وإجازات الراحة المحمية ، والتدريب الطبي لتحديد الأمراض المرتبطة بالحرارة وخطة لأماكن العمل لتعديل عملياتها في أوقات الحرارة الشديدة الخطورة.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة صيفًا حارًا غير مسبوق في بعض المدن. أشار المشرعون إلى الوفيات الأخيرة المرتبطة بالحرارة لاثنين من تكساس ، موظف في خدمة البريد الأمريكية توفي في طريقه في درجة حرارة 115 درجة فهرنهايت (46 درجة مئوية) ورجل خط كهربائي يبلغ من العمر 35 عامًا لاستعادة الطاقة والذي من المحتمل أن مات بسبب الإنهاك الحراري.

وقال السناتور بيرني ساندرز ، أحد المشرعين الذين وقعوا الخطاب ، في بيان: 'موجات الحر هذه خطيرة ، وتهدد الحياة ، ومع الآثار المدمرة لتغير المناخ ، فإنها تزداد سوءًا'. 'أحث الإدارة على التحرك بسرعة لإنشاء معيار الحرارة الوطني لحماية العمال أثناء العمل.

طلب المشرع من إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) وضع نموذج للمعايير الجديدة بعد مشروع قانون عام 2022 لم يوافق عليه الكونجرس مطلقًا ، وهو قانون أسونسيون فالديفيا للوقاية من أمراض الحرارة والوفيات ، والذي سمي على اسم وفاة عامل مزرعة في كاليفورنيا توفي بعد قطف العنب لمدة عشر ساعات في درجات حرارة 105 فهرنهايت (41 درجة مئوية) في عام 2004.

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