تطبيق Threads كابوس للخصوصية .. لهذه الأسباب عليك التخلي عنه فورا

كان Twitter تويتر هو الوجه المهيمن لمنصات التواصل الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بمجال السياسة والأخبار والتدوين المحدود، وذلك منذ إطلاقه في عام 2006 ، لكن المشاكل التقنية والقرارات المضطربة التي اتخذها إيلون ماسك بعد الاستحواذ، والتغييرات الإدارية جعلت المستخدمين يفقدون الثقة.

وفي غضون فترة قليلة استطاع أول منافس لـ تويتر، وهو تطبيق Threads المملوك من شركة ميتا، تحقيق أكثر من 100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع بعد الإعلان عن إطلاقه، الأمر الذي رشحه بأن يكون منافسًا واقعيًا في معركة التفوق قصير المدى.

وعلى الرغم من التفوق الكبير الذي حققه تطبيق Threads إلا أن هناك عددا من الأسباب التي قد تجعلك ترغب في تجنب الاشتراك في التطبيق بحسب موقع MakeUseOf، ونذكر عددا من الأسباب فيما يلي:

Threads يعتمد على Instagram والعكس

وتعد شركة ميتا هي الشركة الأم لكل من تطبيقات Threads و Instagram وللتسجيل في Threads يجب أن يكون لديك حساب إنستجرام، وبالنسبة لمليارات المستخدمين الذين لديهم بالفعل حساب على إنستجرام، قد لا تكون هذه مشكلة ، ولكن بالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون ببساطة في مشاركة الصور والمنشورات النصية ، يتطلب الأمر أن يكون لديك تطبيق آخر يتطلب انتباهك.

Threads.. كابوس للخصوصية

ومن خلال تطبيق Threads ، تجمع شركة ميتا الكثير من البيانات غير الضرورية عنك وعن جهازك بعيدًا عن النصوص والصور التي تختار مشاركتها مع أصدقائك في التطبيق.

ومن الناحية الواقعية ، لا ينبغي أن يحتاج تطبيق Threads إلى جمع قدر كبير من المعلومات، حيث أنه قادرعلى الوصول إلى لوحة المفاتيح وجهات الاتصال الخاصة بك ، حتى تتمكن من التواصل مع الأصدقاء ؛ والكاميرا الخاصة بك إذا كنت تريد تحميل الصور مباشرة ؛ والملفات الداخلية إذا كنت تريد مشاركة صورة من معرض الصور الخاص بك.

وفقًا لصفحة أمان بيانات Threads على Google Play ، قد يجمع التطبيق معلومات حول سجل تصفح الويب والتطبيقات الأخرى المثبتة وتفاصيل الصحة واللياقة والمعلومات المالية ومعرفات الجهاز، كما تتضمن المعلومات الشخصية التي تجمعها أيضًا المعتقدات السياسية أو الدينية وغيرها.

ميتا لديها سجل ضعيف في التعامل مع بيانات المستخدم

تعد سمعة ميتا في الحفاظ على بيانات المستخدمين آمنة وسرية غير واضحة، مما اضطر الشركة إلى دفع غرامات ضخمة بسبب انتهاكاتها، ومن أبرز هذه الفضيحة فضيحة Cambridge Analytica ، حيث فرضت لجنة التجارة الفيدرالية غرامة قياسية بقيمة 5 مليارات دولار على الشركة في عام 2019.

وتم فرض التسوية جزئيًا لأن فيسبوك انتهك شروط التسوية السابقة لعام 2012 التي منعت الشركة من "تقديم تحريفات حول خصوصية أو أمان المعلومات الشخصية للمستهلكين ، ومدى مشاركة المعلومات الشخصية ، مثل الأسماء وتواريخ الميلاد ، مع أطراف ثالثة" ، بالإضافة إلى الحفاظ على "برنامج خصوصية معقول يحمي خصوصية معلومات المستخدم وسريتها".

وفي الآونة الأخيرة ، في نوفمبر 2022 ، تم تغريم ميتا مبلغ 265 مليون يورو من قبل لجنة حماية البيانات الأيرلندية فيما يتعلق بانتهاكات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ، تطعن ميتا حاليًا في غرامة إضافية بقيمة 1.2 مليار يورو حوالي 1.32 مليار دولار) من DPC في أيرلندا بسبب سوء التعامل مع بيانات المستخدمين.



Threads غير متوفر في دول الاتحاد الأوروبي

وعندما تم إطلاق Threads في جميع أنحاء العالم في 6 يوليو 2023 ، ولكن لم يستطع المستخدمون في الاتحاد الأوروبي قادرين على استخدامه، وكان هذا قرارًا متعمدًا من قبل ميتا ، وعلى الرغم من أن الشركة لم تذكر أسبابها بعد ، إلا أنه يُعتقد أنها تستند إلى حد كبير إلى عدم اليقين بشأن قانون الأسواق الرقمية الخاص بالكتلة. تهدف هذه اللائحة إلى منع الشركات الكبيرة من إساءة استخدام قوتها السوقية وأصبحت قابلة للتطبيق على نطاق واسع في مايو 2023.

وهناك سبب آخر محتمل وهو القلق بشأن معالجة بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي والغرامات المستمرة التي تتعرض لها ميتا لانتهاكات الخصوصية، ولذا فإن قدرتها على أن تكون عالمية حقًا تعتمد على ما إذا كان يمكنها الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي.



