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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 4 درجات يضرب البصرة في العراق

ارشيفي
ارشيفي

 
أفادت محطات الزلازل في العراق بوقوع هزة أرضية شمال شرق الهارثة في محافظة البصرة بقوة 4 درجات بحسب ماذكرت قناة الغدير العراقية.

وفي وقت سابق كان قد وقع زلزال بقوة 5.6 درجة بالقرب من كيفامينانو، كابوباتين تيمور تينجا أوتارا، شرق نوسا تينجارا، بدولة إندونيسيا، صباح يوم الثلاثاء، على عمق متوسط ​​74 كيلومترًا تحت سطح الارض.

وأفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (GFZ)، وهو أول وكالة لرصد الزلازل تقوم بالإبلاغ عنها، بوقوع الزلزال في اندونيسيا بالقوة المذكورة وهو الأمر الذي ايده ايضا تقرير ثانٍ صدر عقب الهزة بـ 15 دقيقة، عن شبكة جهاز قياس الزلازل في رابيسبيريشيك، والتي صنفته أيضًا على أنه زلزال بقوة 5.6 درجة.

وذكرت وكالة ثالثة لقياس الزلازل، وهي وكالة ريسيو ناسيونال دي سورفيلانس سيسميك - Réseau National de Surveillance Sismique الفرنسية (RéNaSS)، عن نفس الزلزال أنه ضرب ذات المنطقة بقوة 5.5 درجة.

وبناءً على البيانات الزلزالية الأولية، لم يتسبب الزلزال في أي ضرر كبير، ولكن شعر به كثير من المواطنين الاندونيسيين باعتباره في منطقة مركز الزلزال.

واضافت البيانات أنه ربما شعر بالاهتزاز سكان منطقة نوسا دوا الواقعة على بعد 56 كم من مركز الزلزال، وكيفامينانو التي تبعد نحو 73 كم ، وسوي على بعد 93 كم ، وأتامبوا على بعد 108 كم ، وكوبانغ على بعد 123 كم.
 

ومن المقرر أن يقوم مركز فولكانوديسكفري تلقائيًا بتحديث الحجم والعمق إذا تغيرت هذه التغييرات والمتابعة إذا توفرت أخبار مهمة أخرى حول الزلزال. إذا كنت في المنطقة، وفقا للتقارير عن الهزة الارضية التي تداولتها وسائل الاعلام الاندونيسية.

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