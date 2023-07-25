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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصطفى بكري ينعى والد محمد الباز بكلمات مؤثرة

مصطفي بكري
مصطفي بكري

نعى الكاتب الصحفي مصطفي بكري الإعلامي والدكتور محمد الباز  بكلمات مؤثرة عبر صفحته الرئيسة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.


 

وكتب مصطفي بكري في تغريدة له:" أتقدم بالعزاء إلي الكاتب والإعلامي الصديق د محمد الباز في وفاة والده ، تغمده الله برحمته وألهم أسرته الصبر والسلوان . العزاء سيقام بمسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب بعد غد الخميس".


 

تشيع  جنازة والد الإعلامي الدكتور محمد الباز، ابن قرية الزعاترة بمحافظة دمياط، بمسجد الجمعية الشرعية بمركز الزرقا بمحافظة دمياط لدفن الجثمان في مقابر الأسرة.

 

حضر الجنازة عدد كبير من أهالي القرية حيث ظهر الباز بالمسجد يتلقي واجب العزاء في والده من قبل الأسرة وأهالي القرية.

 

وتوجه الباز برفقة الأسرة وأهالى القرية والحضور ممن جاءوا لتقديم واجب العزاء، إلى المقابر لتشييع ودفن الجثمان.

 

وتوفي مساء أمس والد الإعلامي الدكتور محمد الباز، حيث أعلن على صفحته الشخصية على فيسبوك.

الدكتور محمد الباز أهالي القري أسرته الكاتب الصحفي الكاتب الصحفي مصطفى بكري وفاة والده مقابر الأسرة

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