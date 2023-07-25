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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رحيل حسين الشحات عن الأهلي بعد خناقته مع الشيبي.. ما حقيقة الأمر؟

حسين الشحات
حسين الشحات

هل يرحل حسين الشحات عن الأهلي؟ أثار نجم المارد الأحمر حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة الماضية على خلفية واقعة تعديه على لاعب بيراميدز بعد مباراة الفريقين الأخيرة.

وانتهى لقاء الأهلي وبيراميدز، أمس الأحد، بفوز الفريق الأخير بثلاثة أهداف دون رد، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ28 ببطولة الدوري الممتاز.

سجل مدافع الأهلي محمد عبد المنعم، الهدف الأول لبيراميدز بالخطأ في مرماه، وأحرز فخري لاكاي الهداف الثاني في الدقيقة 77، وأضاف مصطفى فتحي الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت البديل عن الضائع.

بهذا الفوز، ألحق بيراميدز، الخسارة الأولى للأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما ظل الفريق 32 مباراة بدون خسارة.

خناقة حسين الشحات والشيبي

توجه حسين الشحات نحو محمد الشيبي عقب انتهاء المباراة ودخل في مشادة كلامية ساخنة معه قبل أن يتطور الأمر للاشتباك بالأيدي، ليوجه إليه لاعب الأهلي صفعة قوية على وجهه.

على الفور تدخل لاعبو الفريقين وحدثت مناوشات عنيفة بينهما في ملعب المباراة، وسط محاولات من الشحات للاعتداء بالضرب على لاعب بيراميدز دون مبرر واضح لذلك.

وفقا لما تم تداوله بالتقارير الصحفية، فإن السبب الرئيسي وراء خناقة الشحات والشيبي، هو إشارة مستفزة صدرت من لاعب بيراميدز خلال المباراة، حيث أشار بإصبعيه بطريقة بها إساءة وتقليل من حجم النادي الاهلي.

إشارة اللاعب المغربي استفزت الشحات ودفعته للانفعال عليه عقب المباراة، وتطور الأمر للاشتباك بينهما ليصفعه لاعب الاهلي على وجهه بشكل مفاجئ بالطريقة التي رصدتها الكاميرات.

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ما عقوبة حسين الشحات؟

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على اللاعب حسين الشحات، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب واقعة تجاوزه في حق محمد الشيبي، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز.

وذكر الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن سيد عبد الحفيظ قرر توقيع عقوبة مالية على حسين الشحات بسبب واقعته في مباراة بيراميدز.

فيما قررت رابطة الأندية المصرية، تغريم حسين الشحات 20 ألف جنيه وإيقافه مبارتين على خلفية تعديه على الشيبي.

هل يرحل حسين الشحات عن الأهلي؟

رغم حرص حسين الشحات على الصلح مع محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، بعد المشادة التي جرت بينهما عقب مباراة الأهلى وبيراميدز، وظهورهما عقب المباراة وهما يتبادلان التحية والابتسامة، إلا أن الشيبي هدد بمقاضاة لاعب الأهلي على ما فعله وأصر على موقفه.

على الصعيد الآخر، سيتم عقد اجتماع اليوم للكابتن محمود الخطيب مع لجنة التخطيط لبحث واقعة حسين الشحات بحضور سيد عبد الحفيظ.

ووفقا لتصريحات الإعلامي سيف زاهر: «محمود الخطيب، بعدما شاهد بعض الفيديوهات، أدرك أن خطأ حسين الشحات، خطأ كبير ومدرك أن الـ300 لألف جنيه مش كفاية على تلك الواقعة».

وتابع: «اليوم، ننتظر عقوبة جديدة على حسين الشحات من الكابتن محمود الخطيب، وارد أن تكون هناك عقوبة أكبر من لجنة المسابقات، ووارد أن تكون غرامة أكبر من الـ 300 ألف جنيه».

فيما تداولت بعض التقارير الصحفية والمتابعين على السوشيال ميديا، أنباء عن بحث إدارة الأهلي رحيل اللاعب خلال اجتماع اليوم، إلا أنه لم يتم تأكيد هذه الأنباء من قبل إدارة الأهلي أو أي مصادر رسمية.

يذكر أن الأهلي أعلن مؤخرا تجديد عقد حسين الشحات، لمدة ثلاث سنوات قادمة حتى عام 2026.

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