للمرة الثانية بنفس المكان.. هزة أرضية جديدة تضرب جنوب‎ تركيا

أفادت الأنباء بتعرض تركيا لهزة أرضية جديدة، بعد هزة سابقة قبلها بساعات، في تتابع الهزات التي تشهدها تركيا، التي تقع في منطقة مضطربة بالزلازل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

تعرضت تركيا لهزة بقوة 3.5 درجة ريختر في ولاية ‎أضنة جنوب البلاد.

وقبل ذلك صباح اليوم، حدث زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب ولاية أضنة جنوبي تركيا.

وبحسب هيئة الكوارث التركية "آفاد"، فإن الزلزال وقع عند الساعة 08:44 ومركزه منطقة كوزان في ولاية أضنة.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر.

وبدوره، أعلن المركز الأوروبي لعلم الزلازل المتوسطي (EMSC) أن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب وسط تركيا اليوم، الثلاثاء.

ووفقا لوكالة "رويترز، قال المركز الأوروبي إن الزلزال كان على عمق 12 كم (7.46 ميل).

وتعرض جنوب تركيا وسوريا لزلزالين مدمرين في 6 فبراير 2023، وقع الزلزال الأول في تمام الساعة 4:17 صباحًا، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر. وكان مركزه غرب مدينة غازي عنتاب وتأثرت به أيضا سوريا.

وبعد تسع ساعات من الزلزال الأول، وقع الزلزال الثاني في تمام الساعة 13:24 ظهرًا بالتوقيت المحلي وبلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه منطقة إيكين أوزو بالقرب من مدينة كهرمان مرعش.