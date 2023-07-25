تعرف على حجم ثروة الشيف بوراك وحقيقة خلافه مع والده/ فيديو جراف

تصدر الشيف بوراك التركي محركات البحث العالمية، وذلك بعد أن أصبح حديث مستخدمي منصّات التواصل الاجتماعي، بعد أنباء أزمة إفلاسه ؛ولم يخرج الشيف بوراك ليكذب هذا النبأ بل خرج ليأكدة وأوضح الشيف بوراك من خلال فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي وقال أنّه لم يعد يمتلك أي مطعم باسمه بعد الآن، باستثناء مطعم واحد في إسطنبول بتركيا،وذلك بعدما كان يمتلك سيارة فارهة وسلسلة من المطاعم في ضواحي تركيا.



الشيف بوراك التركي



الشيف بوراك التركي شهرته ارتبطت بفيديوهات الطهي التي ينشرها على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستجرام.

ولمتابعة المزيد حول أخبار الشيف بوراك التركي وخلافه مع والده .. تابع الفيديو جراف التالي: