حازم فتوح: تفاوضت مع الزمالك لتمديد عقد سيف جعفر بتفويض رسمي

كشف حازم فتوح وكيل اللاعبين، عن وجود تفويض رسمي له بالوكالة بمصر ودول الخليج من سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالي حتي نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأشار حازم فتوح إلى أن مفاوضاته مع نادي الزمالك، لتمديد تعاقد سيف جعفر كانت بناء علي وجود تفويض رسمي من اللاعب للانتقال لأحد الأندية وذلك حتي نهاية شهر أغسطس.

يأتي تعليق حازم فتوح عقب التصريحات التي أثيرت أمس بأن حازم فتوح ليس الوكيل الفعلي لسيف فاروق جعفر، حيث أنه لم يرتبط بعقد وكالة لمدة عام أو اثنين مثلما يحدث ، أو بعقد شركة تسويق لمدة خمسة مواسم كما يفعل بعض اللاعبين وان التفويض جاء لتمديد التعاقد مع الزمالك، أو وجود عرض باحد الدوريات الخليجية فقط، مما استدعي وجود تفويض مؤقت للانتقال وليس تفويض دائم .

وانتقل سيف فاروق جعفر الي نادي بيراميدز ، عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك ، ويستعد نادي بيراميدز للاعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

تدريبات تكتيكيه لمدة 30 دقيقة تحت قيادة "أوسوريو"

على جانب أخر اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عكاظ بتدريبات تكتيكيه قادها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني استعدادا للقاء اتحاد المنستيري المقبل في البطولة العربية.

و قام المدير الفني بتحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنيه استعدادا للمباريات المقبلة، واستمرت هذه الفقرة لمدة نصف ساعة تقريبا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق يوم 27 يوليو الجاري في السعودية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الاثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس.