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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سامو زين يطرح أحدث أغانيه "دي حبيبتي"

سامو زين
سامو زين

طرح الفنان سامو زين عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” ، أغنيته الجديدة “ دي حبيبتي ” ، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية .

أغنية دي حبيبتي  من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع محمود صبرى، مكس وماستر عمر العزبى.

وكانت قد شاركت الفنانة بشرى، صوراً جديدة لها برفقة الفنان سامو زين في أحدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي في خاصيه استوري “إنستجرام”.

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وكان قد نفى الفنان سامو زين، ما تردد حول ارتباطه أو زواجه وذلك بعد نشر فيديو له وهو يرتدي ملابس غريبة في إحدى الاتيليهات.

 

كتب سامو زين، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” عبر خاصية الاستوري: “حبايبي قبل الخبر انا لم اتزوج او ارتبط لحد الان عشان شايف الكلام بقى كتير قولت أوضح”.

وكان اخر أعمال سامو زين هو ، كليب أغنية "لا لا لا"، من إخراج إسماعيل الأبرص شقيق سامو، والأغنية من كلمات أحمد جوكر وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادي.

 

سامو زين الفنان سامو زين مشيرة إسماعيل محمد فتحي محمود صبري

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