رفع كفاءة ورصف 6 طرق في ملوى جنوب المنيا

انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي من أعمال رصف 6 طرق وشوارع رئيسية وفرعية هامة بالمدينة حيث تم رصف شوارع (جنينة المغاربة بطول ٢٨٠ م، أولاد الشيخ بطول ٤٦٥ م بحى جنوب المدينة ، تونى بك بطول ٢٧٠ م، عمر بن الخطاب المتفرع من ش تونى بك بطول ١٦٠ م، المأمون البحرى بطول ١٢٠ م بحى شمال، المساكن بحي شرق بطول ١٧٠ م) حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مجهودات الوحدة المحلية.

وأكد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أن بعض هذه الشوارع لم يتم رصفها منذ فترة وأن عملية الرصف جاءت استجابة لمطالب الأهالى، وفي إطار خطة المحافظة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث واستعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدينة.