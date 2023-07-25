الأكبر في تاريخ تركيا.. أردوغان يكشف عن صفقات ضخمة أبرمها خلال جولته الخليجية

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن صفقات تصدير هائلة أبرمها خلال زيارته الأخيرة إلى دول الخليج وصفها بأنها "الأكبر في تاريخ تركيا للمنتجات الدفاعية".

ووفقا لـ "تركيا الآن"، قال اردوغان، في رسالة عبر الفيديو اليوم الثلاثاء، إن هذه الجولة أحدثت نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين تركيا ودول الخليج.

وجاءت كلمته خلال افتتاح معرض "آديف" للصناعات الدفاعية الذي يُعقد في مركز "توياب" للمعارض والمؤتمرات في إسطنبول.

وأشار الرئيس التركي إلى أن تركيا تعمل حاليا على 850 مشروعا في مجال الصناعات الدفاعية.

وفي ذات السياق، كشف أردوغان عن أن صادرات تركيا في مجال الصناعات الدفاعية تجاوزت الرقم القياسي حيث بلغت مليارين و 378 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف اردوغان أن تركيا تهدف إلى زيادة هذا الرقم، حيث تطمح لتحقيق 6 مليارات دولار من الصادرات في مجال الصناعات الدفاعية بحلول نهاية العام الجاري.

وجدير بالذكر أنه في الفترة 17 -19 يوليو الجاري، أجرى الرئيس التركي، جولة خليجية شملت المملكة العربية السعودية وقطر.