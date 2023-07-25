عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأكبر في تاريخ تركيا.. أردوغان يكشف عن صفقات ضخمة أبرمها خلال جولته الخليجية

الرئيس التركي
الرئيس التركي

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن صفقات تصدير هائلة أبرمها خلال زيارته الأخيرة إلى دول الخليج وصفها بأنها "الأكبر في تاريخ تركيا للمنتجات الدفاعية".

ووفقا لـ "تركيا الآن"، قال اردوغان، في رسالة عبر الفيديو اليوم الثلاثاء، إن هذه الجولة أحدثت نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين تركيا ودول الخليج.

وجاءت كلمته خلال افتتاح معرض "آديف" للصناعات الدفاعية الذي يُعقد في مركز "توياب" للمعارض والمؤتمرات في إسطنبول.

وأشار الرئيس التركي إلى أن تركيا تعمل حاليا على 850 مشروعا في مجال الصناعات الدفاعية.

وفي ذات السياق، كشف أردوغان عن أن صادرات تركيا في مجال الصناعات الدفاعية تجاوزت الرقم القياسي حيث بلغت مليارين و 378 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف اردوغان أن تركيا تهدف إلى زيادة هذا الرقم، حيث تطمح لتحقيق 6 مليارات دولار من الصادرات في مجال الصناعات الدفاعية بحلول نهاية العام الجاري.

وجدير بالذكر أنه في الفترة 17 -19 يوليو الجاري، أجرى الرئيس التركي، جولة خليجية شملت المملكة العربية السعودية وقطر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علبة السجائر بـ75 جنيها.. هل يتعمد التجار إحداث أزمة داخل الأسواق؟|مسؤول يرد

أحمد حسن: الأهلي يستغنى عن نجم خط الوسط حال التعاقد مع رضا سليم

«الحق اتجوز فورا»|أسعار الذهب تتراجع مجددا وعيار 21 يفقد 550 جنيها

الحكاية خلصت.. تفاصيل رحيل علي معلول عن الأهلي.. هذه الأندية بانتظاره

بعد صدمة على معلول.. تقارير: الأهلي يقترب من ضم ظهير أيسر مغربي

الغشاشين سقطوا .. خبر عاجل بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

بعد القضايا والمحاكم.. وفاة المنتج فطين سعيد طليق المطربة بوسي

مغالاة كبيرة.. مصدر بالزمالك يكشف آخر تطورات ضم محمد رضا بوبو

ترشيحاتنا

رضا حجازي: تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات لسد العجز

السعودية.. تحذير عاجل من المركز الوطني للأرصاد

بسبب بولو الهاتشباك.. فولكس فاجن تتراجع عن تسريح العمال| تفاصيل

قرعة كأس الكونفدرالية.. تحديد منافس الزمالك المحتمل| تعرف عليه

رحيل حسين الشحات عن الأهلي بعد خناقته مع الشيبي.. ما حقيقة الأمر؟

أخبار تهمك| الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. ومفاجأة جديدة في سعر الذهب والدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروتوكول تعاون بين الثقافة السينمائية وسفارة بارجواي لإقامة نادى سينما شهرى.. صور

جائزة اليانصيب.. مفأجاة صادمة بعد إعلان إمرأة أمريكية فوزها بـ مليار دولار

البحث عن رد قاسي| تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي.. هل يفعلها؟

أثناء المصيف.. فيديو مخيف يحذر من عوامات الذراعين للأطفال في هذه الحالة

فيديو

تعرف على حجم ثروة الشيف بوراك وحقيقة خلافه مع والده/ فيديو جراف

شيم الرجال.. أول رد من حسين الشحات على أزمته مع الشيبي|فيديو جراف

قالها بحبك مرتين بحياته.. قصة زواج فاروق الفيشاوي وسمية الألفي بشيكولاتة ووردة ولبان

فوقت قبل فوات الاوان .. فنان يكشف علاقة جماعات إسلامية باجباره على الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ