بـ 4 خطوات.. طريقة عمل كبسة دجاج سورية

تعتبر طريقة عمل كبسة دجاج سورية من أكثر المأكولات شعبيةً وانتشاراً في الوطن العربي خاصّةً في المطبخ الخليجي والسعودي؛ حيث تعدّ الوجبة الرئيسية هناك بشكل عام، وفي الولائم العائلية والرسمية بشكل خاص، ولكن سنقوم بتحضيرها على الوصفة السورية.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كبسة دجاج سورية، وهي وصفة من المطبخ السوري، ويمكن تحضيرها في اقل من ساعتين، وتكفي هذه الوصفة لحوالي6 افراد، وإلبكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل كبسة دجاج سورية

طريقة عمل كبسة دجاج سورية



مقادير طريقة عمل كبسة دجاج سورية :

½ كيلو جرام دجاج مقطع مكعبات

5 كوب أرز بسمتي مغسول

1 حبة بصل متوسطة مبشورة

½ حبة فلفل أخضر

3 حبة طماطم، متوسطة مقطعة مكعبات

4 ملعقة كبيرة سمن

½ ملعقة صغيرة جوزة الطيب

½ ملعقة كبيرة كزبرة بودرة

4 كوب ماء

10 جرام مستكة

½ ملعقة كبيرة بهارات كبسة

½ ملعقة كبيرة ملح

½ ملعقة كبيرة بهارات

½ ملعقة كبيرة فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة زيت

طريقة عمل كبسة دجاج سورية :

_ في وعاء عميق على النار، نسخن السمن والزيت.

_ ثم يضاف البصل ثم الطماطم ثم الفلفل، نقلب بعد كل إضافة، ونترك الخليط لمدة 15 دقيقة حتى مرحلة التسبيك.

_ يضاف الدجاج، ونقلب جيداً ثم يضاف الماء والملح ونترك الدجاج ينضج على نار هادئة.

_ يضاف الأرز والبهارات والمستكة، ثم نترك خليط كبسة دجاج حتى ينضج الأرز، ونقدم الكبسة ساخنة.