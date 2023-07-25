عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 13 حالة تعد بأسوان وأعمال للنظافة بالسباعية ومتابعة للخطة الاستثمارية بالرديسية

جهود إزالة التعديات
جهود إزالة التعديات بأسوان

إستكمالاً لسلسلة الجهود الجارية لتحقيق المستهدف من المرحلة الثالثة للموجه الـ 21 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على مواصلة التنسيق بين مسئولى الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لتنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة سواء كانت بناء أو زراعية صادر لها قرارات سابقة أو يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

محافظ أسوان: الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى

استكمال مشروع الإطعام.. محافظ أسوان يشيد بمصر الخير لرعاية الأسر الأكثر احتياجا 

إزالة التعديات

ووجه المحافظ، بأن يتوازى مع ذلك القيام بأعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتكثيف النظافة العامة بالميادين والشوارع الرئيسية والداخلية .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بتنظيم حملات مكبرة إستهدفت إزالة 13 حالة تعدى بمساحة 14 ألف و 710 م2 ، وقد شملت إزالة 3 حالات بمنطقة المحمودية عبارة عن تعدى على أرض مخصصة لمدرسة ، مع إزالة 4 حالات فورية بنطاق حى جنوب المدينة بمساحة 3310 م2 ، حيث كانت الحملة برئاسة محمد حسين نائب رئيس المدينة ، وعلاء الدين آدم رئيس حى جنوب ، والفنيين والعاملين بالحى ، مدعوين بالمعدات الثقيلة بمعاونة الجهات الأمنية بقيادة مساعد مدير أمن أسوان .

وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية أيضاً بإزالة 6 حالات في المهد بمناطق خور أبو سبيرة والأعقاب ، وقرية الهلال منهم 2 حالة لطاحونة بمساحة 11 ألف ة 400 م2 ، وقد تم تنفيذ الحملة بإشراف محمود بهاء نائب رئيس المدينة ، وبمشاركة جابر فتحى رئيس قرية أبو الريش بحرى والفنيين بالقرية ، وبمعاونة الجهات الأمنية .

محافظ أسوان يشهد توقيع اتفاق لاستدامة منافذ للتمور والتسويق والتصدير محليا ودوليا

استكمال مشروع الإطعام.. محافظ أسوان يشيد بمصر الخير لرعاية الأسر الأكثر احتياجا 

جهود

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال النظافة العامة ، وكنس ورش وجرد الأتربة بالطريق الرئيسى على الجانبين لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بكافة أنحاء المدينة ، بالإضافة إلى القيام بمتابعة أعمال مشروع الصرف الصحى الخاص بخط الإنحدار بالمدينة الجارى تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى بمتابعة الأعمال الجارية بإنشاء مول داخل المدينة ضمن الخطة الإستثمارية .

وكان قد شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تحقيق أعلى معدلات الإنجاز لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذها بواسطة شركة المقاولون العرب داخل 22 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حتى يتسنى تحقيق العوائد الإيجابية من هذه المشروعات ، ودخولها حيز التشغيل ليجنى المواطن ثمار سلسلة هذه الإنجازات على أرض الواقع بشكل إيجابى.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علبة السجائر بـ75 جنيها.. هل يتعمد التجار إحداث أزمة داخل الأسواق؟|مسؤول يرد

الغشاشين سقطوا .. خبر عاجل بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

لجنة الانضباط تتجه لتغليظ عقوبة الشحات واتخاذ إجراء رسمي مع كهربا.. تفاصيل

«الحق اتجوز فورا»|أسعار الذهب تتراجع مجددا وعيار 21 يفقد 550 جنيها

أحمد حسن: الأهلي يستغنى عن نجم خط الوسط حال التعاقد مع رضا سليم

الحكاية خلصت.. تفاصيل رحيل علي معلول عن الأهلي.. هذه الأندية بانتظاره

رحيل حسين الشحات عن الأهلي بعد خناقته مع الشيبي.. ما حقيقة الأمر؟

رسميا.. كاف يعلن منافس الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

إثيوبيا.. الكونجرس الأمريكي يطالب بفرض عقوبات على المسئولين عن انتهاكات تيجراي

إسرائيل.. الأطباء يعلنون الإضراب احتجاجا على الإصلاح القضائي

تحطم طائرة مكافحة الحرائق "كنداير" في اليونان

بيان عاجل من السعودية بشأن توقعات التضخم في العام المقبل

انهيار أوكرانيا.. تحذير أمريكي عاجل لـ زيلينسكي بشأن الحرب

خط نفط البصرة – العقبة|تطور جديد بشأن تعاون العراق مع مصر والأردن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة البلوجر خالد جواد.. معلومات صادمة عن مرضه

أعراض الذبحة الصدرية الكاذبة والحقيقية

بدون أدوية.. كيف يمكن علاج الضغط المنخفض للحامل ؟

للمرة السابعة.. هجوم سمكة قرش على راكب أمواج بأستراليا وهذا مصيره

فيديو

البوكس بـ 53 جنيها. تفاصيل أزمة السجائر وموعد انخفاض الأسعار.. فيديو

صدمة للمواطنين.. الأرصاد : الساعات القادمة لهيب والأشد صعوبة | احذروا

تراجع في أسعار الذهب الآن.. ومفاجأة بعيار 21 | تفاصيل

تعرف على حجم ثروة الشيف بوراك وحقيقة خلافه مع والده/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

اﻟﻤﺰﻳﺪ