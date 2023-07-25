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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة صادمة.. الدبابات الأوكرانية تعمل بالوقود الروسي

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

ذكرت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، أن أوكرانيا تستخدم النفط الروسي المكرر في المجر وتركيا لتشغيل الدبابات ومولدات الديزل التي يزودها بها الغرب.

وأشارت صحيفة “هاندلسبلات”، نقلا عن مسؤولي الجمارك الأوكرانيين، إلى أن شركة النفط والغاز المجرية العملاقة ضاعفت مبيعاتها لأوكرانيا في الأشهر الستة الماضية.

وقالت الصحيفة أن وزارة العمل تحصل على نسبة كبيرة من النفط من روسيا، وآلة الحرب الأوكرانية يجب أن تغذى الآن في المقام الأول بها”.

وعلى الرغم من أن المجر عضو في الاتحاد الأوروبي، فقد حصلت بودابست على إعفاء خاص لاستيراد النفط الخام من روسيا عبر خطوط الأنابيب وبالتالي لا تتأثر بعقوبات الكتلة على موسكو، يمكن لشركة النفط والغاز المجرية أن تقدم لكييف أسعارا أقل على المنتجات البترولية المكررة من العديد من شركات الاتحاد الأوروبي، التي تفقد حصتها في السوق في أوكرانيا نتيجة لذلك، وفقا للصحيفة الألمانية.

وقبل الأعمال العدائية الحالية، كانت أوكرانيا قادرة على تغطية حوالي 30 ٪ من الاحتياجات المحلية مع مصفاة كريمنشوك في منطقة بولتافا، والتي عالجت الواردات من أذربيجان.

وحسب ما ورد، ”تضررت بشدة” بسبب الضربات الصاروخية الروسية في أبريل 2022، وتمكنت من استعادة قدرة محدودة فقط حتى الآن.

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وأشارت “هاندلسبلات” إلى أنه على الرغم من أن كييف تعتمد كليا على الواردات الخارجية، إلا أنه لا يوجد نقص في الوقود في أوكرانيا.

وقال ميشال باسكوفسكي، المحلل في معهد أوروبا الوسطى في لوبلين، “يتم تسليم الوقود بشكل رئيسي عن طريق السكك الحديدية عبر بولندا.. يأتي الوقود من سلوفاكيا والمجر عن طريق خط أنابيب، بينما من رومانيا يتم شحن الديزل أولا ثم نقله بالسكك الحديدية”.

أوكرانيا النفط النفط الروسي الدبابات

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