إعلان محبط من الكرملين بشأن إمكانية العودة لـ اتفاق الحبوب مع أوكرانيا

أكد الكرملين، اليوم الثلاثاء، استحالة العودة إلى اتفاق الحبوب مع أوكرانيا في الوقت الحالي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الكرملين، اليوم الثلاثاء، إنه من المستحيل على روسيا العودة إلى صفقة تصدير الحبوب في البحر الأسود في الوقت الحالي، حيث "لم يتم تنفيذ اتفاق يتعلق بالمصالح الروسية".

ومع ذلك، أوضح بيسكوف، في تصريح صحفي، أن الرئيس فلاديمير بوتين أشار إلى أنه يمكن إحياء الصفقة إذا تم الاهتمام بالجزء الذي يركز على روسيا من الاتفاقية.

كما شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، على ضرورة عدم استخدام قنوات إمداد الحبوب الأوكرانية للأغراض العسكرية، مؤكدا أن روسيا ستواصل محاربة هذا الأمر.

وأضاف أنه "سيكون من المهم أن تناقش روسيا إمدادات الحبوب مع البلدان الأفريقية في قمة روسيا وأفريقيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وكانت تهدف الصفقة، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي، إلى المساعدة في منع أزمة غذائية عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان في ظل الحرب التي شنتها روسيا.

وقد أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه لا محادثات بشأن اتفاق حبوب البحر الأسود الآن، مشددة على استحالة استئناف صفقة الحبوب بدون روسيا.

ووفقا لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد محادثات حول استئناف صفقة تصدير الحبوب في البحر الأسود جارية حاليا.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف دبلوماسي روسي، اليوم الثلاثاء، عن حلول تعتزم موسكو تقديمها إلى الدول الأفريقية لحل مشاكل الغذاء.

وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية - الأفريقية، أوليج أزوروف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعتزم تقديم حلول لمشاكل الغذاء للدول الأفريقية في ظل إنهاء العمل بصفقة الحبوب.

وأضاف أوروف أنه من المقرر إجراء مناقشة حول الأمن الغذائي الدولي في القمة الروسية الأفريقية.

