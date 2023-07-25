عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان محبط من الكرملين بشأن إمكانية العودة لـ اتفاق الحبوب مع أوكرانيا

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

أكد الكرملين، اليوم الثلاثاء، استحالة العودة إلى اتفاق الحبوب مع أوكرانيا في الوقت الحالي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الكرملين، اليوم الثلاثاء، إنه من المستحيل على روسيا العودة إلى صفقة تصدير الحبوب في البحر الأسود في الوقت الحالي، حيث "لم يتم تنفيذ اتفاق يتعلق بالمصالح الروسية".

ومع ذلك، أوضح بيسكوف، في تصريح صحفي، أن الرئيس فلاديمير بوتين أشار إلى أنه يمكن إحياء الصفقة إذا تم الاهتمام بالجزء الذي يركز على روسيا من الاتفاقية.

كما شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، على ضرورة عدم استخدام قنوات إمداد الحبوب الأوكرانية للأغراض العسكرية، مؤكدا أن روسيا ستواصل محاربة هذا الأمر.

وأضاف أنه "سيكون من المهم أن تناقش روسيا إمدادات الحبوب مع البلدان الأفريقية في قمة روسيا وأفريقيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وكانت تهدف الصفقة، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي، إلى المساعدة في منع أزمة غذائية عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان في ظل الحرب التي شنتها روسيا.

وقد أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه لا محادثات بشأن اتفاق حبوب البحر الأسود الآن، مشددة على استحالة استئناف صفقة الحبوب بدون روسيا.

ووفقا لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد محادثات حول استئناف صفقة تصدير الحبوب في البحر الأسود جارية حاليا.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف دبلوماسي روسي، اليوم الثلاثاء، عن حلول تعتزم موسكو تقديمها إلى الدول الأفريقية لحل مشاكل الغذاء.

وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية - الأفريقية، أوليج أزوروف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعتزم تقديم حلول لمشاكل الغذاء للدول الأفريقية في ظل إنهاء العمل بصفقة الحبوب.

وأضاف أوروف أنه من المقرر إجراء مناقشة حول الأمن الغذائي الدولي في القمة الروسية الأفريقية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علبة السجائر بـ75 جنيها.. هل يتعمد التجار إحداث أزمة داخل الأسواق؟|مسؤول يرد

بدون زيادات جديدة.. تفاصيل الرسوم المفروضة على شحن الرصيد

الحكاية خلصت.. تفاصيل رحيل علي معلول عن الأهلي.. هذه الأندية بانتظاره

«الحق اتجوز فورا»|أسعار الذهب تتراجع مجددا وعيار 21 يفقد 550 جنيها

بعد القضايا والمحاكم.. وفاة المنتج فطين سعيد طليق المطربة بوسي

بداية من اليوم.. حل عاجل لـ أزمة انقطاع الكهرباء

صدمة أهلاوية.. تفاصيل جديدة بشأن رحيل علي معلول

مغربي وبرازيلي.. شوبير يعلن اقتراب الأهلي من حسم صفقتين سوبر

ترشيحاتنا

حيثيات الحكم على متهمي ولاية السودان: خططوا لعمليات عدائية

ننشر أسماء الفائزين بالتزكية لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية بـ12 محافظة

قلب مفتوح.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن حالة الطفلة بائعة المترو

الأرصاد تكشف موعد إنتهاء الموجة الحارة.. ومفاجأة جديدة في سعر الذهب والدولار

إعلان محبط من الكرملين بشأن إمكانية العودة لـ اتفاق الحبوب مع أوكرانيا

جريمة شرف .. قطع رأس أخته وقدمها للشرطة في الهند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البحث عن رد قاسي| تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي.. هل يفعلها؟

أثناء المصيف.. فيديو مخيف يحذر من عوامات الذراعين للأطفال في هذه الحالة

كلية الدفاع الجوي تنظم المؤتمر العلمى الدولى الثالث للإتصالات ITC-Egypt 2023

اتخانقوا على شاب| خلّصت على صاحبتها بهذه الطريقة ورمتها في الترعة ..تفاصيل

فيديو

تعرف على حجم ثروة الشيف بوراك وحقيقة خلافه مع والده/ فيديو جراف

شيم الرجال.. أول رد من حسين الشحات على أزمته مع الشيبي|فيديو جراف

قالها بحبك مرتين بحياته.. قصة زواج فاروق الفيشاوي وسمية الألفي بشيكولاتة ووردة ولبان

فوقت قبل فوات الاوان .. فنان يكشف علاقة جماعات إسلامية باجباره على الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ