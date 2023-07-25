البوكس بـ 53 جنيها. تفاصيل أزمة السجائر وموعد انخفاض الأسعار.. فيديو

بشرى بشأن موعد انخفاض أسعار السجائر

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن أسعار السجائر خلال الفترةالحالية و التي زادت بشكل مبالغ فيه .

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وشهدت أسعار السجائر تحركا مفاجئا وارتفاعا فى الأسعار وأرجع التجار السبب لرفع الضريبة الجمركية، تحرك الأسعار بشكل عام على جميع السلع.

لكن الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان كشف عن إن هناك استغلالا و تلاعبا فى الأسعار من قبل التجار وإن الشركة تسعى لضبط الأسعار فى الاسواق،

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان-إيسترن كومباني، خلال تصريحات تليفزيونيه إن الشركة اتخذت بعض الخطوات والأفكار الجيدة لعودة استقرار أسعار السجائر في مصر

وهناك افكار سيتم تنفيذها على أرض الواقع للتعامل مع الأزمة وحلال فترة قصيرة سيتم انتهاء هذه الأزمة تماما.

وأشار الى أن أثار هذه الخطوات ستظهر خلال أسبوعين أو ثلاثة، من أجل القضاء على السوق السوداء للسجائر بعد وصول الزيادة ل 100% من سعر المنتج.

وأوضح ان أسعار السوق السوداء للسجائر حاليا غير مبررة فهو لا يرى مبررًا لوصول الأسعار إلى هذا الحد من الزيادة

وأكد أن قرارات المرتقبة، سيكون لها تأثيرًا قويًا على أسعار السجائر في السوق وستضبط الاسعار بشكل نهائي.

وأضاف ، أن الشرقية للدخان أكبر شركة توزع السجائر في السوق، وتقوم بتوزيع 3 ونصف مليار علبة سنويا وأن علبة السجائر التي تنتجها الشركة، مثل سجائر بوكس الشعبية،وكليوباترا تخطت الـ50 جنيهًا في السوق السوداء، على الرغم من أن الشركة تطرحها بـ24 جنيهًا كسعر نهائي للبيع للمستهلك بعد الزيادة الأخيرة في مارس،لان السجائر لها تكلفة معينة ، موضحا أن الأسعار الموجودة حاليا في الأسواق مبالغ فيها ومرتفعة بشدة.وغير مقبولةوما يحدث غير مفهوم تماما.

وأشار إلى، أنه لا يوجد هناك أي سبب لارتفاع أسعار علبة السجائر للضعف وهناك من يتلاعب في الأسعار من التجار.

أسعار السجائر الرسمية بالسوق المحلي



سجلت سعر سجائر بوكس "10": 15 جنيها

كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها

كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها.

- ميريت بأنوعها 59 جنيها.

- مرلبورو رد 54 جنيها.

- مرلبورو جولد 54 جنيها.

- مرلبورو كرافت 44 جنيها



أسعار السجائر غير الرسمية

إل إم في المحال التجارية إلى 65 جنيهًا

كليوباترا بوكس 53 جنيهًا

ومالبورو وميريت 75 جنيهًا

تارجت وسليكت 54 جنيهًا، في حين أن سعرها الرسمي 24 جنيهًا.



سعر السجائر الأجنبية اليوم طبقا لأسعار الشرقية للدخان

ميريت أزرق وأصفر 42 جنيها.

ال إم 39 جنيها.

لاكي سترايك بسعر 29 جنيها