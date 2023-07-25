عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

بشرى بشأن موعد انخفاض أسعار السجائر

البوكس بـ 53 جنيها. تفاصيل أزمة السجائر وموعد انخفاض الأسعار.. فيديو

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن أسعار السجائر خلال الفترةالحالية و التي زادت بشكل مبالغ فيه . 

شاهد الفيديو 

 

وشهدت أسعار السجائر تحركا مفاجئا وارتفاعا فى الأسعار وأرجع التجار السبب لرفع الضريبة الجمركية، تحرك الأسعار بشكل عام على جميع السلع.

لكن الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان كشف عن إن هناك استغلالا و تلاعبا فى الأسعار من قبل التجار وإن الشركة تسعى لضبط الأسعار فى الاسواق،

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان-إيسترن كومباني، خلال تصريحات تليفزيونيه إن الشركة اتخذت بعض الخطوات والأفكار الجيدة لعودة استقرار أسعار السجائر في مصر
وهناك افكار سيتم تنفيذها على أرض الواقع للتعامل مع الأزمة وحلال فترة قصيرة سيتم انتهاء هذه الأزمة تماما.

وأشار الى أن أثار هذه الخطوات ستظهر  خلال أسبوعين أو ثلاثة، من أجل القضاء على السوق السوداء للسجائر بعد وصول الزيادة ل 100% من سعر المنتج.

وأوضح ان أسعار السوق السوداء للسجائر حاليا غير مبررة فهو لا يرى مبررًا لوصول الأسعار إلى هذا الحد من الزيادة

وأكد  أن قرارات المرتقبة، سيكون لها تأثيرًا قويًا على أسعار السجائر في السوق وستضبط الاسعار بشكل نهائي.

 

وأضاف ، أن الشرقية للدخان أكبر شركة توزع السجائر في السوق، وتقوم بتوزيع 3 ونصف مليار علبة سنويا وأن علبة السجائر التي تنتجها الشركة، مثل سجائر بوكس الشعبية،وكليوباترا تخطت الـ50 جنيهًا في السوق السوداء، على الرغم من أن الشركة تطرحها بـ24 جنيهًا كسعر نهائي للبيع  للمستهلك بعد الزيادة الأخيرة في مارس،لان السجائر لها تكلفة معينة ، موضحا أن الأسعار الموجودة حاليا في الأسواق مبالغ فيها ومرتفعة بشدة.وغير مقبولةوما يحدث غير مفهوم تماما. 
وأشار إلى، أنه لا يوجد هناك أي سبب لارتفاع أسعار علبة السجائر للضعف وهناك من يتلاعب في الأسعار من التجار.
أسعار السجائر الرسمية بالسوق المحلي
 

سجلت سعر سجائر بوكس "10": 15 جنيها
 كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها
كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها.
- ميريت بأنوعها 59 جنيها.
- مرلبورو رد 54 جنيها.
- مرلبورو جولد 54 جنيها.
- مرلبورو كرافت 44 جنيها

أسعار السجائر غير الرسمية
 إل إم في المحال التجارية إلى 65 جنيهًا 

 كليوباترا بوكس 53 جنيهًا 

ومالبورو وميريت  75 جنيهًا  

تارجت وسليكت 54 جنيهًا، في حين أن سعرها الرسمي 24 جنيهًا.
 

سعر السجائر الأجنبية اليوم طبقا لأسعار الشرقية للدخان

ميريت أزرق وأصفر  42 جنيها.

ال إم 39 جنيها.

لاكي سترايك بسعر 29 جنيها

أسعار السجائر ايسترن كومباني الضريبة الجمركية أسعار السوق السوداء للسجائر الشرقية للدخان أسعار السجائر الرسمية بالسوق المحلي أسعار السجائر غير الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علبة السجائر بـ75 جنيها.. هل يتعمد التجار إحداث أزمة داخل الأسواق؟|مسؤول يرد

الغشاشين سقطوا .. خبر عاجل بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

لجنة الانضباط تتجه لتغليظ عقوبة الشحات واتخاذ إجراء رسمي مع كهربا.. تفاصيل

«الحق اتجوز فورا»|أسعار الذهب تتراجع مجددا وعيار 21 يفقد 550 جنيها

أحمد حسن: الأهلي يستغنى عن نجم خط الوسط حال التعاقد مع رضا سليم

الحكاية خلصت.. تفاصيل رحيل علي معلول عن الأهلي.. هذه الأندية بانتظاره

رحيل حسين الشحات عن الأهلي بعد خناقته مع الشيبي.. ما حقيقة الأمر؟

رسميا.. كاف يعلن منافس الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

حكم النوم عاريا بسبب الحر.. 3 أوقات يجوز فيها.. وكلمتان تعمي أعين الجن

أخيراً.. حل أزمة انقطاع الكهرباء .. تفاصيل

إثيوبيا.. الكونجرس الأمريكي يطالب بفرض عقوبات على المسئولين عن انتهاكات تيجراي

إسرائيل.. الأطباء يعلنون الإضراب احتجاجا على الإصلاح القضائي

تحطم طائرة مكافحة الحرائق "كنداير" في اليونان

بيان عاجل من السعودية بشأن توقعات التضخم في العام المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة البلوجر خالد جواد.. معلومات صادمة عن مرضه

أعراض الذبحة الصدرية الكاذبة والحقيقية

بدون أدوية.. كيف يمكن علاج الضغط المنخفض للحامل ؟

للمرة السابعة.. هجوم سمكة قرش على راكب أمواج بأستراليا وهذا مصيره

فيديو

البوكس بـ 53 جنيها. تفاصيل أزمة السجائر وموعد انخفاض الأسعار.. فيديو

صدمة للمواطنين.. الأرصاد : الساعات القادمة لهيب والأشد صعوبة | احذروا

تراجع في أسعار الذهب الآن.. ومفاجأة بعيار 21 | تفاصيل

تعرف على حجم ثروة الشيف بوراك وحقيقة خلافه مع والده/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

اﻟﻤﺰﻳﺪ