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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا.. الجمهوريون في مجلس النواب يخططون لعزل بايدن

بايدن ومكارثي
بايدن ومكارثي

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، إن الجمهوريين في مجلس النواب يخططون لعزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من أجل معرفة معلومات حول قضية مخططات فساد عائلته.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال مكارثي: "لم نكن لنعرف أي شيء أبدًا لو لم يحصل الجمهوريون على الأغلبية.. لقد ذهبنا للتو إلى حيث قادتنا المعلومات.. القضية تتجه إلى تحقيق عزل من شأنه أن يمنح الكونجرس السلطة الأقوى للحصول على جميع المعلومات الضرورية الأخرى”.

وأضاف: “خلال الحملة، ادعى بايدن أنه لم يتحدث أبدًا عن الأعمال، وأكد أن عائلته لم تتلق دولارًا واحدًا من الصين”.

وقال مكارثي: "كان من الممكن إثبات عدم صحة ذلك".

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وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن “بايدن يلجأ إلى أساليب إدارة الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون، ويستخدم الحكومة كسلاح لحماية مصالح الأسرة ولا يسمح للكونجرس بالإشراف عليها”.

بايدن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي

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