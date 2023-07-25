بايدن يهدد بالفيتو ضد مشروعات الجمهوريين في الكونجرس

ذكر البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروعات قوانين الدفاع والصحة والزراعة المدعومة من الجمهوريين إذا عُرضت عليها ، زاعمًا أن رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي يتراجع عن مستويات الإنفاق المتفق عليها في اتفاق للحد من الديون.

قال البيت الأبيض في بيان إن مكارثي والجمهوريين في مجلس النواب يضغطون على تخفيضات لا يمكن لإدارة بايدن قبولها.

وأضاف البيت الأبيض: 'تعارض الإدارة بشدة موافقة مجلس النواب على قرار مجلس النواب رقم 4366 ، مع تخصيص اعتمادات للبناء العسكري ، وإدارة شؤون المحاربين القدامى ، والوكالات ذات الصلة للسنة المالية (FY) المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ولأغراض أخرى'.

وتابع 'إذا عُرض على الرئيس مع H.R. 4366 ، فإنه سيستخدم حق النقض (الفيتو)'.

وحول مشروع قانون منفصل للإنفاق على الزراعة والصحة ، يهدد بايدن أيضًا باستخدام حق النقض ، قال البيت الأبيض إن التشريع يتضمن أحكامًا سيكون لها 'عواقب وخيمة' مثل قطع الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية ، ووقف مبادرات تغير المناخ ، والحد من سلامة مجتمع المثليين.

في الشهر الماضي ، وقع الرئيس الديمقراطي اتفاقًا بين الحزبين بعد مفاوضات قاسية مع مكارثي نجت بصعوبة من تفادي أزمة هددت بإرسال الولايات المتحدة إلى أزمة اقتصادية وأزمة اقتصادية غير مسبوقة.

يحافظ اتفاق سقف الديون من الحزبين لهذا العام على الإنفاق المالي لعام 2024 ثابتًا عند مستويات هذا العام ، مما يسمح بزيادة 1٪ للعام المالي 2025. ويقدر مكتب الميزانية بالكونجرس غير الحزبي أن الصفقة ستخفض العجز بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من توقعاتها الأساسية للقانون الحالي.

تمت الموافقة على الصفقة من قبل 149 من الجمهوريين في مجلس النواب - أغلبية حزبية قوية - إلى جانب 165 ديمقراطيًا. وتحدث 46 ديمقراطيًا ، معظمهم من التقدميين ، ضد الصفقة ، قائلين إنها فرضت متطلبات عمل صارمة على الأسر الفقيرة التي تتلقى مساعدات غذائية أو مساعدات مالية ، وغيرهم ممن يواجهون عقبات في العمل.