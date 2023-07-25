لطيفة تستعد للسفر إلى تونس قبل إحياء حفلها في قرطاج 13 أغسطس

تستعد الفنانة لطيفة للسفر إلى تونس، لإحياء حفلها ضمن فعاليات مهرجان قرطاج يوم 13 أغسطس المقبل، بعدما طرحت مؤخرا كليب "طب اهو" والذي اقترب من تحقيق 3 ملايين مشاهدة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب في مدة 5 أيام فقط،.
كما تستعد لطيفة لطرح كليب جديد خلال الأيام القليلة القادمة قبل سفرها إلى تونس، في الوقت الذي تقوم فيه بجولة بمدينة العلمين الجديدة.
وقالت لطيفة في بيان لها: "سعدت بالجولة التي قمنا بها في مدينة العلمين الجديدة، وأضافت: حقيقي انبهرت بالإنجازات العظيمة في المدينة الجديدة التي أنشئت على أعلى مستوى، وهو أمر ليس بجديد على مصر، وهي مدينة يتشرف بها كل مصري وكل عربي".
وأردفت لطيفة: "لقد زرت عدد كبير من دول العالم، ولكني في العلمين الجديدة شعرت بالانبهار ولم احد مكان في العالم بهذا الجمال الطبيعي والرقي".
وأضافت: "حقيقي يجب أن يفخر كل مصري وعربي ايضا بهذه الإنشاءات العالمية التي تساهم في تطوير مجالات السياحة والاستثمار".