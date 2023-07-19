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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطيفة: أعشق التنوع والتجديد.. وأغنية «طب أهو» تناسب كل الأجيال

لطيفة
لطيفة

أكدت الفنانة لطيفة أن أغنية "طب أهو" هي أول أغاني ألبومها الصيفي، كاشفة أن الأغنية تتلاءم مع ‏موسم الصيف، وتناسب الأجيال المختلفة، موضحة أن فكرة الأغنية أعجبتها لأنها دائمًا تعشق ‏التنوع والتجديد، معتبرة أن أغنية "طب أهو" معبرة عن المرأة القوية التي لا تتأثر بالصدمات.

 ‏وأردفت أن أغاني الألبوم ستطرح تباعًا خلال الفترة المقبلة، وتحمل الكثير من المفاجآت ‏لجمهورها، كاشفة أنها صوّرت حتى الآن أغنيتين بطريقة الفيديو كليب، وستقوم بتصوير أغانٍ ‏أخرى من الألبوم، تمهيدًا لطرحها تباعًا خلال موسم الصيف.‏

جميل جميل المغازي: لطيفة من أهم نجمات الوطن العربي

فيما كشف مخرج الكليب جميل جميل المغازي، أن الكليب تناسب مع فكرة الأغنية، مبديًا سعادته ‏بالتعاون مع النجمة لطيفة، خاصة أنه تعاون معها في الكثير من الكليبات السابقة، وحققا معا ‏نجاحاً كبيراً خلال مسيرتها، وأشار المغازي، إلى أن لطيفة من أهم نجمات الوطن العربي، وأقوى ‏الأصوات الغنائية، مؤكدًا أنها فنانة كبيرة صاحبة تاريخ ومسيرة فنية ملهمة، ولها بصمات ‏مميزة.‏

في هذا الموعد.. لطيفة تطرح كليب "طب أهو"

لطيفة تطرح برومو أول أغانيها الصيفية.. وتؤكد: انتظروا المفاجأة

وتقول كلمات الأغنية:‏

كلمات أغنية "طب أهو" ‏

ليل يا عين يا عين يا ليل ‏

اخترت تفارق بمزاجك وفاكرني هموت موت واحتاجك ‏

لأ لأ يا حبيبي زكائك خانك ركز واسمعني ‏

انا أجمد منك بمراحل ‏

عربيتي وهطلع ع الساحل ‏

وهفاجئك بجناني أنا محدش يتوقعني ‏

طب اهو .. سبتني طب اهو ‏

وانا بحلو أكتر اهو ‏

بعدك عني زادني جمال .. وبعينك أضعف وأتوه ‏

شوف اهو جرحي كام خربوش ‏

والجامدين مبيتهزوش ‏

من الآخر كده الرايقين ‏

يشغلوا بس ميتشغلوش

متخيل هتعب في بعادك

أية رأيك وأنا ملكة قصادك

ولا ليه وأزاى ولا تشرحلى

وأهتم بكل دا ليه

أنا شغلى الشاغل دلوقتى

إنى أفرح وأتهنى بوقتى

وأنا عارفة أن أنت هترجعلى

وأنا ناسية انت اسمك أيه

الجدير بالذكر أن لطيفة تعيش حالة نشاط فني مكثف، إذ تستعد لطرح ألبومها الجديد "لطيفة ‏‏2023" كما انتهت من تسجيل ألبوم مع زياد الرحباني، وتقوم بإحياء حفل ضخم يوم 13 ‏أغسطس بمهرجان قرطاج.‏

الوطن العربي النجمة لطيفة المرأة القوية الفترة المقبلة الفيديو كليب لطيفة

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