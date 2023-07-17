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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في هذا الموعد.. لطيفة تطرح كليب "طب أهو"

لطيفة
لطيفة

تستعد الفنانة لطيفة، لطرح فيديو كليب اغنية “طب اهو” يوم الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساءً عبر قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب.

 

ونشرت لطيفة، برومو أغنيتها الجديدة، من خلال حسابها الشخصي على “انستجرام”، وعلقت قائلة: “استنوا كليب أغنية طب أهو.. يوم الأربعاء الساعة السادسة مساءً على قناتي الرسمية بموقع اليوتيوب”.

وانتهت لطيفة مؤخرا من تصوير أغنيتين بطريقة الفيديو كليب، تمهيدا لطرحهما تباعا خلال موسم صيف 2023، كما تقوم بتسجيل باقي أغاني ألبومها الصيفي، وتطرح أغاني الألبوم تباعا خلال فترة الصيف، ومن أبرز المفاجأت التي تعلن عنها لطيفة خلال الساعات القادمة، إنتهائها من تسجيل ألبوم جديد مع المبدع زياد الرحباني، بعد نجاحاتهما السابقة معا.

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وتقول لطيفة في تصريحات صحفية، أنها اختارت أغاني جديدة تتناسب مع موسم الصيف، وترضي كافة الأذواق الموسيقية، مؤكدة أن الألبوم الجديد يحمل الكثير من المفاجئات لجمهورها. 
 

ونشرت البرومو وعلقت عليه قائلة: "حبايبي أنا في عربيتي وطالعة على الساحل، وده أول برومو من أغاني الألبوم بتمنى من قلبي إنه يعجبكم وتفرحوا بكل أغانيه".

 

كانت لطيفة قد تصدرت مؤخرا تريند تويتر في الوطن العربي، بعد أن حقق ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها على شاشة "cbc"، ما يزيد على 40 مليون مشاهدة، عبر كافة وسائط التواصل الاجتماعي منها 25 مليون مشاهدة على تيك توك، وما يزيد على 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، بالإضافة لمشاهدات الحلقة على تويتر وفيس بوك وانستجرام، وغيرها من المنصات ومواقع التواصل.

 

 

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